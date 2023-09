/FOTOGALERIE/ Nováček A skupiny fotbalové I.A třídy ze Zlaté Koruny byl zatím na domácím hřišti stoprocentní. Až nyní přišla první ztráta po remíze s nepříjemným celkem z Vodňan.

Po výhře nad Hrdějovicemi (na snímku) se museli fotbalisté Zlaté Koruny tentokrát spokojit jen s bodem proti celku Vodňan. | Foto: Lukáš Hoďánek

SK Zlatá Koruna - FK Vodňany 1:1 (0:0)

Branky: 57. J. Šebelka - 89. J. Plocek. ŽK: 3:3 (Zajíc, Beránek, Persán - Kukla, Benedikt, Brož). Rozhodčí: Smola.

Ve Zlaté Koruně došlo již v týdnu před utkání k jedné nečekané změně. Trenéra Jana Prenera nahradil Václav Domin. "Dosal jsem od Zlaté Koruny nabídku, upeklo se to za pár dnů, a tak jsem tady," uvedl ke svému příchodu do Zlaté Koruny bývalý trenér Slavoje Český Krumlov.

Jeho první utkání ve Zlatce však přineslo první domácí ztrátu v podobě bodu s Vodňany. "Mužstva z A třídy moc neznám, ale z videa bylo zřejmě, že jsou Vodňany zkušený tým složený převážně z třicátníků. Tak trochu jim i vyhovovalo malé hřiště ve Zlaté Koruně. Na druhé straně průběh utkání rozhodně neodpovídá výsledku 1:1. Soupeř na naši bránu vystřelil jednou v první půli a na konci zápasu nám dal gól. My promarnili až neskutečné šance. Těsně předtím, než soupeř vyrovnal, jsme byli tří před brankářem a nebyli schopni dát na 2:0 a rozhodnout. Přihrávkou na našeho hráče jsme pak v uvozovkách našli Plocka, který nám dal na 1:1. Ale je to tak, že když nedáme góly, tak nemůžeme vyhrát. Na druhé straně vidím pozitivum v tom, že jsme prakticky nedali Vodňanům čuchnout. Na to, že hrál třetí s pátým, tak jsme měli velkou převahu. Ale je to nevyzpytatelný soupeř s kvalitními hráči a my vyhořeli na zahazování šancí. Nebyly to stoprocentní, ale stodesetiprocentní šance. Nicméně herně to z naší strany vypadalo velmi dobře," zhodnotil utkání Václav Domin.