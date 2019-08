Ze šestky zástupců českokrumlovského regionu si nejvydařenější premiéru v podobě výhry zapsali Loučovičtí, kteří v prestižním a tradičně vyhecovaném derby, jež tentokrát přineslo i trojlístek vyloučených, nejtěsnějším výsledkem udolali frymburskou Šumavu.

Tři naše týmy uhrály na úvod nerozhodné výsledky. Exúčastník I.A třídy z Větřní se po desetigólové přestřelce podělil doma se zkušeným Boršovem. Venku brali bodík Zlatokorunští a Dolnodvořištští, zatímco chvalšinský nováček vyšel naprázdno.

BITVA O LIPNO

Loučovice – Frymburk 3:2 (2:2), branky: 5. a 75. Toman, 14. Beran – 20. Petscher, 44. Budík, ČK 1:2 (32. Koutský – 76. R. Mertl, 88. Malák).

Trenér Jiří Hošek (Loučovice): „Rychle jsme vedli o dva góly, ale pak jsme po zbytečné chybě nechali soupeře snížit. Potom přišlo vyloučení Koutského po druhé žluté a navíc v závěru půle po srážce opustil hřiště zraněný Ardó. Hosté v té chvíli hráli přesilovku proti devíti a využili toho k vyrovnání. V druhém poločase jsme pak byli pod velkým tlakem a dlouhá série hostujících rohů jakoby nekončila. Zkusili jsme tedy vysunout dočasného stopera Tomana – a vyplatilo se. Michal vstřelil svojí druhou a nakonec vítěznou branku. V závěru se hodně přiostřilo, ale už jsme to dotáhli do vítězného konce,“ oddechl si po vypjatém derby loučovický kormidelník Jiří Hošek, který se dokonce v závěru při taktickém střídání dostal i na trávník.

Asistent trenéra Vlastimil Mertl (Frymburk): „Na výsledku derby se jen projevila naše příprava… Nikdo netrénuje a myslí si, že se dá první třída hrát i bez tréninku. Začátek jsme měli mizerný a než jsme se rozkoukali, tak už tradičně v Loučovicích prohrávali. Až to nás probudilo, začali jsme hrát a dokázali do půle srovnat. Pak jsme domácí jasně přehrávali, ale třetí gól z mnoha šancí nedali. Z ojedinělého protiútoku se to povedlo domácím – a bylo takzvaně po nás. Hráči se začali soustředit víc na rozhodčího než na hru a už jsme nedokázali nic, jen dostat dvě zbytečné červené karty. Musím přiznat, že mě celý tým hodně zklamal. Chlapci by si měli co nejrychleji uvědomit o co se v této soutěži hraje. A kdo bude hrát příště proti Větřní, to opravdu nevím, protože máme plno omluvenek a po derby navíc dva vyloučené,“ klade si řečnickou otázku frymburský asistent.

Sestavy – Vltavan: Hüttner – Sojka, Koutský, Šíma, Beran, Dostál, Ardó (46. Jo. Tóth), Dudla, Žák, Toman, Sundač (89. Hošek), Šumava: Vítek – Malák, R. Mertl, D. Račák, Ribár, Vágner (37. Malina), Petscher, M. Račák, Kaňa (58. Brůha), Budík (74. Liebl), Rillich (80. Mrazík).

TŘIKRÁT SMÍRNĚ

Větřní – Boršov 5:5 (2:2), branky: 9. a 39. Podskalský, 59. Gutheis, 78. Dvořák, 88. Michal Votýpka – 33. a 85. Pokorný, 13. Řežáb, 73. Lepša, 76. Gruber.

„V prvním kole nové sezony jsme chtěli doma vyhrát, ale zápas se nám vůbec nepovedl v obranné fázi. Po celé utkání jsme byli lepším týmem na míči, dobře jsme kombinovali a dostávali se do šancí, které jsme i proměňovali. Směrem dozadu to ale bylo špatné a od zkušeného soupeře jsme dostali lekci v jednoduchosti. Na bránění celého týmu musíme pracovat,“ má jasno po divoké remíze větřínský trenér Vlastimil Sulzer a ještě dodává: „Pochválím Weinharda, který měl prsty ve čtyřech našich gólech. U hostů prokázal zkušenosti Gruber, který ke třem asistencím přidal i gól.“

Sestava Větřní: Ma. Votýpka – Troják (56. Mi. Votýpka), Dušek, Vnuk, Dvořáček (76. Sukdolák), Dvořák, Ješina, Sivák, Podskalský (72. P. Homer), Gutheis, R. Weinhard.

Dříteň – Zlatá Koruna 1:1 (0:0), branky: 68. Klimeš – 88. Fuciman. Sestava Zlaté Koruny: Schwarz – Liška (46. Štěpánek), Zayml, T. Weinhard, Kalista, Rychtář, Rapčan, Ohnsorg, Kališ, Sláma, Fuciman.

Kamenný Újezd – Dolní Dvořiště 2:2 (0:2), branky: 55. Sládek, 65. Petkov – 19. a 29. Hošek.

„Chtěli jsme do sezony vstoupit pravou nohou a něco si z Kameňáku odvézt. To se nám splnilo, bod máme. Pro obě mužstva je remíza spravedlivá. My ovládli první poločas, domácí byli zase lepší po přestávce. Zbytečně jsme ale přestali hrát aktivně a v závěru už neměli kluci sílu převážit skóre na naší stranu. První poločas odehrál velmi dobře Hošek. Absence Mitroie byla ovšem znát. Ale bod se počítá,“ kvituje dvořišťský kouč Štefan Bršťák a již se dívá dopředu: „Teď nás čekají tři domácí zápasy v řadě, ze kterých musíme posbírat maximum bodů.“

Sestava Dolního Dvořiště: Jindřich Posel – Macanovič, Krenauer, Doucha, Kouba, Tesař (79. Rubeš), Kubík, Šrefl, Sulzer (53. Plosz), Hošek (73. Pecha), Štifter.

Sedlec – Chvalšiny 2:0 (1:0), branky: 27. a 55. Koňarik.

„Doslova jsme soupeři odevzdali body. V první půli jsme v horku vůbec neběhali, domácí byli lepší a jen díky Cábovi jsme do přestávky prohrávali pouze o gól. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, trochu se zvedli, ale efekt to nepřineslo. Domácí přidali druhou branku a pak si už výsledek s přehledem pohlídali,“ okomentoval venkovní porážku chvalšinský trenér Zbyněk Ginzel, jenž si v premiéře novice zaknihoval i několikaminutovou pasáž na hřišti.

Sestava Sokola: Cába – Zwifelhofer (46. Kliner), Holas, Oškrda, Ginzel ml. (35. Nymsa), M. Postl, Sluka, Babinský, Kaprál, Fučík (83. Ginzel st.), Kravets.