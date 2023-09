/FOTOGALERIE/ Pátou sadou zápasů pokračovala A skupina fotbalové I.B třídy. Moc radosti nepřinesla. Zatíím se drží Chvalšiny a béčko Českého Krumlova. Ostatní tápou, i když Loučovice tentokrát konečně vyhrály.

Fotbalová I.B: Lhenice - Větřní. | Video: Jan Klein

Lhenice – Větřní 6:0 (5:0)

Branky: 3. (PK), 34. a 58. (PK) J. Růžička, 11. M. Janošťák, 14. P. Vincík, 31. M. Fišer. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Pánek.

Větřní se zkrátka v této sezoně nedaří. Ve Lhenicích to byl pořádný fičák, za čtvrt hodiny 3:0, po hodině hry 6:0. Ale je třeba zvednout hlavu a připravit se na zápasy s dalšími soupeři.

Loučovice – Mladé 4:1 (1:0)

Branky: 12. a 89. J. Peltán, 67. a 81. L. Schmid – 87. F. Červený. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Zabilka.

Konečně to vyšlo. Loučovice si na první výhru počkaly do 5. kola, ale stála za to. Mladé v minulé sezoně patřilo ke špičce soutěže.

Kaplice B – Roudné B 2:4 (1:0)

Branky: 29. E. Pastier, 88. F. Bárta – 46. M. Benda, 54. J. Král, 61. F. Budín, 77. A. Koretki. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Jelínek.

Souboj béček skončil výhrou Roudného. To se posunulo ze dna tabulky. Nutno však říci, že hosté byli po celé utkání lepším týmem a zvítězili po zásluze. Béčko Kaplice se však začíná tabulkou propadat.

1/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B: Kaplice B - Roudné B 2:4 (1:0). 2/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B: Kaplice B - Roudné B 2:4 (1:0). 3/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B: Kaplice B - Roudné B 2:4 (1:0). 4/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B: Kaplice B - Roudné B 2:4 (1:0). 5/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B: Kaplice B - Roudné B 2:4 (1:0). 6/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B: Kaplice B - Roudné B 2:4 (1:0). 7/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B: Kaplice B - Roudné B 2:4 (1:0). 8/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B: Kaplice B - Roudné B 2:4 (1:0). 9/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B: Kaplice B - Roudné B 2:4 (1:0). 10/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B: Kaplice B - Roudné B 2:4 (1:0).

Frymburk – Chvalšiny 0:4 (0:2)

Branky: 2. J. Decarli, 40. O. Málek vlastní, 47. M. Sivák, 71. V. Decarli. Bez karet. Rozhodčí: Crkva.

Okresní souboj se stal jasnou záležitostí favorita. "Zápasy s Frymburkem jsou pro nás vždy speciální, zejména pokud hrajeme u něj. Naším cílem bylo navázat na formu z předchozích zápasů a konečně vyhrát na tamní půdě, kde se nám dlouhodobě nedaří. Tlačili jsme se do brány a sami sebe odměnili rychlým gólem, jakmile se ujala hned první střela mířící mezi tři tyče. Zmínit musím perfektní myšlenku i provedení Kuby Decarliho, jenž se trefil už počtvrté, je aktuálně naším nejlepším střelcem a drží se soutěžní kanonýrské smetánky. Bohužel jsme se postupem času dostali do vlastní pasivity a tím soupeři dovolili hrát. Frymburk nás poté zatlačil a kdyby se dokázal prosadit, veškerá předešlá naše snaha by přišla vniveč. Před přestávkou při nás stála troška štěstí, když jsme se díky vlastní brance dostali do trháku a poločasového vedení o dva góly. Do druhého poločasu jsme vběhli stejně aktivně. Znovu jsme dosáhli rychlého gólu a když Martin Sivák šajtlí elegantně vstřelil svou druhou branku, až na pár výjimek byl zápas v naší režii. Frymburk od té doby nebyl nějak zvlášť nebezpečný a náš brankář Vosejpka nepotřeboval tasit složité zákroky. Důležité vítězství potom podtrhl úvodní střelec Kuba Decarli, když k zakončení vyzval bratra Vojtu a bylo hotovo," hodnotil utkání vedoucí Chvalšin Imrich Hrabovský.

Ledenice – Český Krumlov B 1:1 (0:1)

Branky: 62. J. Fencl – 41. F. Weiss. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (73. F. Tůma /trenér/). Rozhodčí: M. Mráz.

Spravedlivá remíza. V prním poločase bylo mírně lepší béčko Krumlova, ve druhém zase domácí, kterým se podařilo vyrovnat. Pro Krumlov znamená remíza první bodovou ztrátu sezony.