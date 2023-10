/FOTOGALERIE/ Sedmé kolo A skupiny fotbalové I.B třídy přineslo změny jak na čele, tak i chvostu tabulky. Hlavně její spodek je momentálně pořádně našlapaný.

Fotbalová I.B: Kaplice B - Ledenice 4:1 (2:1). | Foto: Libor Granec

Boršov nad Vltavou – Český Krumlov B

Branky: 38. P. Volf – 57. (PK), 66. (PK) D. Poláček, 84. Z. Fousek. ŽK: 3:4. ČK: 1:0 (73. Dvořák). Rozhodčí: Brodský.

Přestože se utkání krylo s duelem áčka Krumlova v Domažlicích, mladíci ze Slavoje odvedli výbornou práci a uštědřili lídrovi tabulky první porážku sezony. Domácí sice šli do vedení, ale druhá půle zcela patřila hostům. „Věděli jsme, že to v I.B třídě půjde, ale netušili, že až tak dobře,“ komentoval první místo v tabulce trenér Zdeněk Šváb.

Loučovice – Větřní 0:3 (0:3)

Branky: 14. P. Kotlár, 23. a 44. R. Bauer. ŽK: 4:4. ČK: 1:1 (72. Dudla – 74. Rafael). Rozhodčí: Švec.

Derby ze spodku tabulky domácí nezvládli. Ukazuje se, že boj o udržení bude dramatický a každý může porazit každého.

Mladé – Chvalšiny 2:0 (1:0)

Branky: 7. T. Linhart, 63. V. Moudrý. Bez karet. Rozhodčí: Trkovský.

„Mladé je doma silné a nikdo to tam nemá jednoduché. Toho jsme si byli dobře vědomi, přesto jsme věřili, že máme na to, abychom zde něco urvali. Jenomže soupeř byl velmi dobře připravený, to je třeba uznat. Už od začátku zápasu bylo Mladé lepší na míči, mělo územní převahu a dělalo vítr v naší obraně. Nám se směrem dopředu nedařilo, zejména v první půli, téměř nic a ačkoliv jsme se po změně stran dostali do jistých pasáží, kdy bylo alespoň na vyrovnání, kromě vyšší kvality nám chybělo i to potřebné štěstí. Domácí ovšem vyhráli zcela zaslouženě. Slovy kapitána Michala Postla je jen na nás, abychom přijali jejich kvalitu a zápasový plán, který my jsme postrádali. Velkou měrou se na našem neúspěchu podílela i znovu lepená sestava, kdy absenci v obranném pilíři, byť kvalitně, zastupoval padesátiletý Láďa Lamač. Z rekreačního pobytu na Lipně nám přijel pomoct Pavel Postl a se zraněním do zápasu nastoupil Dominik Fuciman. Tímto jim jménem celého týmu patří velký dík a vyzdvihnout musím Romana Vosejpku, na němž je vidět obrovský progres. Eliminoval několik vyložených šancí soupeře a protože nám se vpředu ani jedinkrát nezadařilo, zejména jeho zásluhou jsme ze zápasu neodjeli s přibaleným bůrem,“ komentoval utkání vedoucí Chvalšin Imrich Hrabovský.

Frymburk – Hluboká B 4:1 (0:0)

Branky: 47. a 84. S. Budík, 74. a 88. M. Králik – 60. M. Kaňák. ŽK: 3:3. Rozhodčí: R. Novák.

Domácí zvládli důležitý zápas skvěle a zdramatizovali tak spodek tabulky. Podařilo se jim eliminovat výškovou převahu soupeře, konečně se dařilo střelecky, a tak mohli odcházet z utkání spokojení i fanoušci.

Kaplice B – Olešnice 4:1 (2:1)

Branky: 17. P. Gutheis, 44. a 59. F. Říha, 52. P. Janura – 32. L. Winkler. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Ryneš.

„Po sobotních výsledcích ostatních týmů nastupovali Kapličtí do duelu s Ledenicemi z posledního místa tabulky. Při absenci hráčů béčka, trenér Motz nemohl například počítat se službami Fejtka, Kolka, Svobody, Janouška a dalších, museli v sestavě vypomoci hráči prvního týmu. Hosté se prezentovali fotbalovým výkonem, ale více gólových příležitostí měli Kapličtí, jejich výhra je tedy zasloužená. Hráčem zápasu pak byl brankář kaplického áčka František Říha, který v pozici útočníka dva góly vstřelil a na jeden dokázal ideálně přihrát,“ komentoval utkání vedoucí kaplického celku Libor Granec.