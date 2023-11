/FOTOGALERIE/ Předposlední podzimní kolo A skupiny I.B třídy znovu míchalo tabulkou. Především na jejím chvostu, kde je na tom aktuálně z Česokrumlovska nejhůře béčko Kaplice.

Fotbalová I.B: Kaplice B - Frymburk 1:2 (0:0). | Foto: Libor Granec

Boršov – Loučovice 1:1 (0:0)

Branky: 78. L. Benedikt – 85. (PK) L. Ardó. ŽK: 6:2 (Benedikt 2, Benhák, Vaverka, Čuřík, Kofroň – Chupík 2). ČK: 1:1 (90. Benedikt – 60. Chupík). Rozhodčí: Pánek.

Od začátku to byl více boj než fotbal. Před utkáním by Loučovice bod z Boršova určitě braly. V utkání si vytvořily několik šancí a bylo i na vítězství. Půl hodiny před koncem však šli hosté do deseti a navíc v oslabení inkasovali branku. Nezahodili však flintu do žita, tlačili se dopředu i v deseti a výsledkem byla penalta, ze které se urodila spravedlivá remíza.

Olešnice – Chvalšiny 2:5 (1:2)

Branky: 35. F. Bína, 62. B. Bahenský – 25. P. Zwiefelhofer, 42. M. Sivák, 52. J. Decarli, 54. a 90. D. Fuciman. ŽK: 0:2 (Sluka, Postl). Rozhodčí: Ondra.

Chvalšiny hrají ve velké pohodě a potvrdily to i v Olešnici. "Nevěděli jsme, co od zápasu očekávat. Olešnice se minulý týden nesešla, k zápasu neodcestovala, ale na nás se musí připravit s plnou střídačkou. Utkání s posledním týmem často bývají ošemetné, proto bylo třeba vůbec nic nepodcenit. Ačkoliv výsledek může napovídat jednostrannost, zápas nás však stál spousty sil i urputné snahy. Prvnímu gólu předcházelo několik neproměněných šancí na obou stranách. Když nás do vedení dostala nádherná dalekonosná střela Petra Zwifelhofera, soupeř za deset minut vyrovnal. Šancí jsme ještě před přestávkou měli několik a protože proměnili jen jedinou, bylo z toho hubené vedení o jediný gól. Pomohli jsme si skvělým vstupem do druhé půle a byť dva brzké kontry ztroskotaly na domácím brankáři, k navýšení vedení zavelel Kuba Decarli po bratrově vynikajícím pasu a na to kluci navázali rychlým potvrzením. Po opět velmi dobrém výkonu našeho brankáře Vosejpky přišla jeho jediná chybička a Olešnice dokázala skóre korigovat, nás to však trápit vůbec nemuselo. Psala se poslední minuta a kuriózní gól zaokrouhlil výsledek, po němž jsme brali důležité body, které jsme z venkovního zápasu potřebovali jako sůl. Dobře zahrál celý tým. Kluci bojovali, konečně se nám probudili útočníci, brankář zachytal, přesto si tentokrát kromě Romana Vosejpky zasloužil trenérovu pochvalu i Pavel Sluka, který stabilně předvádí spolehlivé výkony a je tak základním stavebním kamenem celé defenzivy," komentoval duel vedoucí Chvalšin Imrich Hrabovský.

Roudné B – Větřní 0:0.

ŽK: 1:2 (Vodák – Krák, Bauer). Rozhodčí: Marek.

Větřní sbírá důležité bodíky pro záchranu a ten z béčka Roudného má velkou cenu. Domácím se tentokrát podařilo uhlídat větřínského kanonýra Radka Bauera. A jelikož se netrefili ani domácí, skončil duel bezbrankovou dělbou bodů.

Český Krumlov B – Hluboká B 2:2 (0:1).

Branky: 56. a 60. P. Vaněk – 2. a 71. (PK) P. Kössl. Rozhodčí: Picka.

Béčko Českého Krumlova po skvělém rozjezdu sezony v posledních zápasech ztrácí body. Nejinak tomu bylo i tentokrát, a tak má cestičku k titulu půlmistra umetenou celek Lhenic. A právě na jeho hřiště béčko Krumlova pojede v posledním podzimním kole.

Kaplice B – Frymburk 1:2 (0:0)

Branky: 78. (PK) O. Janoušek – 47. M. Králik, 83. J. Ribár. ŽK: 0:1 (Vítek). Rozhodčí: Mrosko.

V Kaplici se hrál klasický zápas o šest bodů, spokojený mohl být jen vítěz, remíza pro nikoho nic neřešila. Domácí byli v prvním poločase aktivnější, ale bez brankového efektu. Soupeř je za to potrestal hned v úvodu druhé části. Kapličtí bojovali alespoň o vyrovnání, kterého se i dočkali. Ale nakonec vypili kalich hořkosti až do dna, když dal Frymburk vítěznou branku. Hosté si odvezli šťastné tři body, ke kterým výborným výkonem pomohl gólman Vítek.