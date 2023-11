/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další kolo A skupiny fotbalové I.B třídy přineslo velké změny v aktuální tabulce. Béčko Českého Krumlova přenechalo vedení Lhenicím. Opět se to mlelo ve spodku tabulky a z Českokrumlovska se na sestupovém místě aktuálně objevuje béčko Kaplice.

Lhenické gólové radosti druhého poločasu. | Video: Jan Klein

Loučovice – Ledenice 5:2 (2:0)

Branky: 9. a 49. L. Schmidt, 21. Z. Chlupík, 75. J. Peltán, 88. O. Šeda – 60. T. Čouza, 73. L. Winkler. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Picka.

Domácím utkání vyšlo na jedničku. Začali aktivně od začátku, úvodní šance sice neproměnili, ale na přestávku šli za dvoubrankového vedení. Ač postupně soupeř snížil na 3:2, Csaplárova past nesklapla a domácácí si dalšími dvěma góly důležité vítězství pojistili.

Větřní – Hluboká B 3:3 (1:1)

Branky: 31. (PK), 52. a 65. R. Bauer – 19. R. Dohnal, 71. M. Kaňák, 90. J. Trnka. ŽK: 2:4. ČK: 1:0 (45. Marek). Rozhodčí: Hájek.

Pro Větřní je každý bod důležitý a proti béčku Hluboké sahali díky kanonádě Bauera po všech třech. Ale fotbal se hraje až do té chvíle, kdy rozhodčí odpíská konec. A právě v nastaveném čase dala Hluboká vyrovnávací gól. Snad tato ztráta dvou bodů nebude Větřní v konečném účtování mrzet.

Frymburk – Boršov 2:2 (1:1)

Branky: 43. L. Brůha, 82. M. Králik – 12. a 53. F. Benhák. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Kovařík.

Boršov několik kol tvrdil muziku v tabulce této skupiny. Postupně však ztrácí lesk a domácí toho dokázali alespoň částečně využít. Sice dvakrát prohrávali, ale nakonec berou alespoň bod.

Chvalšiny – Roudné B 1:0 (0:0)

Branka: 48. M. Babinský. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Křížek.

Chvalšiny se začínají hlásit do boje ve vyrovnaném popředí tabulky. "Doma se nám daří a na to jsme hodlali navázat i tentokrát. Věděli jsme, jak mladý, šikovný a běhavý tým Roudné má, přesto už jsme se dříve ujistili, že se mu můžeme vyrovnat nebo jej i přehrát. Doma jsme v minulém ročníku Malšany vyprovodili stejným výsledkem jako nyní, navíc jsme jim chtěli vrátit jarní prohru, kdy jsme i na roudenské půdě měli na bodový zisk. Zápas to nebyl snadný, začalo se hrát aktivně a přestože to bylo zprvu spíše mezi vápny, postupem času jsme se dostávali do zakončení a byli o poznání nebezpečnější. Kdyby se nám v první půli povedlo vstřelit tři góly, nikdo by se nemohl divit. S klidem nás navíc opět držel Roman Vosejpka, který měl těžší zákroky až po změně stran, ale my jsme do druhého poločasu vstoupili skvěle. Velkou měrou se na gólu podepsal Ráďa Kaprál, když výborným centrem našel Milana Babinského a ten si už se zakončením hlavu nelámal. Pár výpadků a chyb nás mohlo stát vedení i výhru, ale soupeř je nepotrestal. A to zásluhou dobře fungující obrany, zajištěnému středu a bezchybného výkonu brankáře. Už několikrát nás podržel, tento duel nebyl výjimkou a samotná příprava před sezonou naznačila jeho povedený ročník. Třetí čisté konto už je jen sladkou odměnou. Po rozmluvě s trenérem si pochvalu kromě celého týmu zaslouží také Radovan Kaprál. Dobře odřízený zápas od rozhodčího Křížka, který si do své práce nenechal nikým zasahovat jen podtrhl tento kvalitní zápas. Těší mě zejména fanouškovská podpora, kdy nám k výkonu pomohla další skvělá návštěva," hodnotil duel vedoucí chvalšinského týmu Imrich Hrabovský.

Trhové Sviny B – Český Krumlov B 2:1 (2:1)

Branky: 2. M. Fatura, 32 V. Pavel – 7. P. Filip. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Marek.

"Bohužel jsme neodčinili minulou porážku a naopak přišla druhá v řadě. Neproměnili jsme nějaké šance. Domácí vedli po půli o dva góly, my se v té druhé tlačili do branky, ale domácí výhru ubránili," shrnul utkání českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Lhenice – Kaplice B 4:2 (2:1)

Branky: 14. J. Máčl, 29. M. Mahák, 53. M. Fišer, 59. M. Janošťák – 22. J. Štrbačka, 50. (PK) Z. Kolek. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Švarc.

Domácí byli od začátku aktivnějším týmem, ale na jejich branky dokázalo béčko Kaplice dvakrát odpovědět vyrovnáním. Pak si však Lheničtí vytvořili dvoubrankový náskok, který si v závěru hlídali. Hosté se snažili utkání zdramatizovat, ale do vážnější šance se již nedostali.

Utkání Mladé - Olešnice se nehrálo, hosté k utkání neodcestovali.