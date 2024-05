/FOTOGALERIE/ Další kolo A skupiny fotbalové I.B třídy nic zásadního nepřineslo. Možná jen to, že Lhenicím chybí k postupu již jen bod. Na spodku tabulky nic nového, nikdo nebral důležité body.¨

Fotbalová I.B: Kaplice B - Boršov 2:3 (1:3). | Foto: Libor Granec

Loučovice – Hluboká B 0:2 (0:0)

Branky: 71. (PK) a 87. T. Křiváček. ŽK: 0:1. Rozhodčí: M. Mráz, Marek, Kanzler.

Domácí hráli aktivně, ale pevnou obranu Hluboké nedokázali překonat. Hosté šli ve druhém poločase do vedení z penalty, domácí vše vrhli do útoku a v závěru inkasovali druhý gól.

Frymburk – Roudné B 0:3 (0:0)

Branky: 57. Š. Kalina, 62. P. Vařil, 89. J. Tomášek. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Mrosko – Křížek, Blažek.

Domácí se sice do šancí dostávali, ale neproměnili je. Naopak favorit dokázal každou jejich chybu potrestat a odvezl si všechny tři body.

Chvalšiny – Český Krumlov B 2:0 (0:0)

Branky: 54. R. Weinhard, 88. (PK) D. Fuciman. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Kovařík – Kroupa, Adamovič.

„Zápas se silným soupeřem jsme zvládli. Tentokrát jsme museli pracovat s několika citelnými škrty a hodně improvizovat. K dispozici aktuálně máme jen jednoho kluka na pozici brankáře a ten nám chyběl. Rukavice proto musel oprášit pamětník a náš trenér v jedné osobě a zastat gólmanský post. V šedesáti úctyhodný počin. Oproti minulému týdnu došlo k určitému zlepšení. Takoví soupeři nám sedí a lépe se nám s nimi hraje fotbal. Tentokrát rozhodovaly maličkosti a my k nim měli blíže. Remízový poločas branku nenabídl, ačkoliv více nebezpečí bylo na obranné polovině Krumlova. Ve druhé půli jsme se dostali do vedení zcela zaslouženě. Jsem rád, že to tam Rudovi konečně padlo. Stačilo se jen dobře trefit a on je natolik zkušený hráč, že to tam poslal naprosto přesně. Vyrovnání měli Krumlovští doslova na kopačce. Znovu jsme to vzadu umlátili, kluci makali jeden za druhého a přestože mi to nejde moc přes pysk, v jistou chvíli nás podržel i gólman. Teď to s ním snad ani nevydržíme. Cenné body,“ hodnotil utkání vedoucí domácího týmu Imrich Hrabovský.

Lheničtí přehráli oslabenou Olešnici a k postupu jim chybí již jen bod

Mladé – Větřní 2:0 (2:0)

Branky: 24. M. Blažek, 37. T. Linhart. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Braťka – Ernst, Ambrožová.

Hosté zamířili k utkání se čtyřmi dorostenci v sestavě, kteří nezklamali. Na nerovném hřišti to byla překopávaná, kterou zužitkovali domácí ke třem bodům.

Kaplice B – Boršov 2:3 (1:3)

Branky: 8. F. Bárta, 54.(PK) J. Vaniš – 14., 22. a 28. J. Neubauer. ŽK: 0:5. ČK: 0:1 (91. Fořter). Rozhodčí: Marek – M. Mráz, Janda.

Domácí sice začali utkání dobře, ale pak je hattrickem během čtvrt hodiny sestřelil Neubauer. Domácí dál pracovali, podařilo se jim snížit, měli i další šance, ale všechny tři body si nakonec odvezl Boršov.