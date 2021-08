Dobře odstartovalo Dolní Dvořiště, které v okresním derby porazilo s přehledem Frymburk. Stejným výsledkem se prezentovala i Zlatá Koruna v duelu s Kamenným Újezdem. Další souboj týmů z okresu vyzněl pro Větřní, jež získalo tři cenné body na půdě Loučovic. S pocitem hořkosti se vrátili fotbalisté Chvalšin z Boršova, kde dva góly inkasovali po sporných situacích.

FK Dolní Dvořiště – Šumava Frymburk 3:0 (0:0)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „V úvodním soutěžním utkání nás čekal těžký soupeř. Chtěli jsme být od začátku co nejvíce aktivní a pokusit se co nejdřív skórovat. V prvním poločase jsme měli velikou územní převahu, ale bohužel se nám ji gólově vyjádřit nepovedlo, přestože šancí bylo plno. Zejména nová posila Urazil se ne a ne trefit. Do druhého poločasu jsme nastupovali s úkolem hrát pořád stejně, tedy aktivně. Vyplatilo se a branky nakonec také přišly. Pochvalu zaslouží všichni, ale musím vyzdvihnout nestárnoucího Macanoviče. I v pětačtyřiceti letech stále ukazuje, že se může rovnat s hráči, kterým by mohl klidně dělat tátu.“

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Nebyli jsme kompletní, ale na to se nebudu vymlouvat. Dolní Dvořiště bylo lepší a vyhrálo zaslouženě. Hlavně v prvním poločase nás držel nad vodou brankář Marek Vítek, který zlikvidoval nejméně čtyři tutovky a vyřešil i další nebezpečné situace. My měli jen nějaké náznaky. Po obrátce jsme bohužel velmi brzy přišli o stopera Fasturu, který se nechal zbytečně po druhé žluté kartě vyloučit. Převaha jednoho muže v poli byla v tom velkém vedru znát, navíc jsme kvůli zmiňovaným absencím neměli takovou kvalitu na vystřídání jako Dvořiště. Domácí se nakonec střelecky dokázali prosadit, dalším dvěma gólům svými výtečnými zákroky zabránil Vítek.“

Branky: 64. a 71. Štifter, 60. Hošek. ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (53. Fastura). Rozhodčí: Hladík – Vlach, Večerník. Diváci: 110.

Vltavan Loučovice – SK Větřní 2:3 (0:2)

Martin Hüttner, kapitán Loučovic: „Po našich chybách a nešťastných odrazech vstřelilo Větřní tři góly prakticky z ničeho, zatímco my se na každou branku strašně nadřeme. Čtvrt hodiny před koncem jsme vstřelili kontaktní branku na 2:3, ale vyrovnat se nám nepodařilo, protože na nějaký větší tlak nám chyběla síla.“

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Protože je léto a dovolené, jeli jsme do Loučovic v trochu slátané sestavě. Obětavě zaskočili a pomohli i někteří kluci, kteří dlouho nehráli, za což jim patří poděkování. V první půli jsme udávali tempo hry, byli jsme silnější na míči, domácí jsme do šancí nepouštěli a sami jsme se naopak zaslouženě dostali do dvoubrankového vedení. O přestávce jsme si řekli, že to musíme udržet, jenže realita byla jiná a my hned zkraje druhého poločasu inkasovali. Soupeř pak začal hrát jednoduše s dlouhými nakopávanými balony, což nám dělalo problémy. Po trefě Podskalského na 3:1 jsme se však opět zklidnili, utkání jsme dovedli do vítězného konce a připsali si tři důležité body.“

Branky: 48. Houška, 75. Dudla – 32. a 64. Podskalský, 43. Ješina (pen.). ŽK: 1:1. Rozhodčí: Muzika – Adamovič, Schönkypl. Diváci: 150.

SK Zlatá Koruna – Sokol Kamenný Újezd 3:0 (0:0)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Jsem rád, že jsme úvodní utkání sezony zvládli. První poločas v extrémním počasí nabídl vyrovnaný průběh a šance na obou stranách, které zůstaly nevyužité. Hosté měli tutovku už ve druhé minutě, když po naší hrubce běžel hráč sám na našeho brankáře Schwarze, který nás však podržel a střelu vyrazil. My měli největší možnost ve 40. minutě, ale centr Zajíce poslal Sláma mimo tři tyče. Po obrátce jsme postupně získávali herní jistotu a převahu, kterou jsme nakonec korunovali třemi góly. Nejprve pěknou kombinaci zakončil Persán, o šest minut později se zpoza vápna prosadil Ohnsorg a krátce před koncem pečetil naše vítězství ještě Sláma. Jsem spokojený a klukům chci poděkovat za poctivý a svědomitý výkon.“

Branky: 73. Persán, 79. Ohnsorg, 86. Sláma. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Trkovský – Černý, Marek. Diváci: 60.

FK Boršov nad Vltavou – Sokol Chvalšiny 4:2 (1:1)

Michal Postl, kapitán Chvalšin: Po velmi dlouhé pauze jsme se těšili na první soutěžní utkání nové sezony, byť vinou zranění, dovolených a brigád v neúplné sestavě, když nebylo bohužel vůbec jednoduché dát se na zápas dohromady. Nejmladšímu členovi základní sestavy bylo 15 let a nejstaršímu 48 let. Soupeři také zřejmě někteří hráči chyběli, pouze v civilu byl například exligista Gruber. Vydali jsme se na perfektně připravený trávník do Boršova, kde se nám povětšinou herně i výsledkově dařilo a věřili jsme, že utkání bude otevřené. Z naší první střely se podařilo skórovat Lukáši Fučíkovi, ale záhy po zbrklé rozehrávce v našem vápně došlo k souboji, po kterém rozhodčí nařídil penaltu, z níž bylo srovnáno. V úmorném vedru se hrál vcelku otevřený fotbal s množstvím šancí na obou stranách, ale do poločasu se již skóre neměnilo, byť domácí dvakrát trefili brankovou konstrukci a my jsme si vypracovali také několik vyložených šancí. Krátce po půli dal po patičce Kaprála z nejhezčí akce zápasu umístěnou střelou vedoucí branku Fic, a to již jsem začal věřit, že z Boršova opět nějaký ten bod odvezeme. Bohužel poté nám již nebylo přáno. V 57. minutě se po dlouhém nákopu dostal k míči domácí útočník stíhaný naším obráncem Doubravou, který o soupeře zavadil. Tento zákrok byl vyhodnocen jako faul mařící vyloženou gólovou příležitost a jeden z našich benjamínků uviděl rovnou červenou kartu. Vyloučení se mi jevilo jako velmi přísné, protože domácí útočník neměl míč dobře zpracovaný a na jeho úrovni byl opodál také náš stoper. Domácí dali z přímého kopu na hranici velkého vápna vyrovnávací gól, takže to byl pro nás dvojí trest. Jevilo se to jako klíčový okamžik zápasu, ale domnívám se, že jsme neztráceli víru a věděli jsme, že nehrajeme špatně. Zlomový moment přišel podle mého názoru o tři minuty později, to když z hranice šestnáctky z úhlu vystřelil domácí hráč, náš brankář míč vyrazil před sebe, kde se nacházel domácí útočník několik metrů za zády všech ve zcela jasném ofsajdovém postavení. Všichni přestali hrát, dokonce na chvilku zkoprněl i domácí útočník, protože se domnívali, že bude pískáno, což se nestalo a domácí hráč pohodlně zakončil do v podstatě odkryté branky. Žádné protesty nepomohly, poděkování zaslouží aspoň jak někteří hráči, tak fanoušci domácích, kteří uznali, že se jednalo o zcela neregulérní gól. Poté již naše snaha narážela na nepřesnost v zakončení nebo neustále zdvihaný praporek pomezního rozhodčího a domácí dali pečeť výsledku čtvrtým gólem z brejku. Zvládnu přijmout prohru, už jsem ve věku, kdy mi dělá radost hlavně to, že se zatím daří ve složité době u nás na vsi fotbalu přežít, k čemuž se snažím přispět, ale velmi mě mrzí způsob, jakým jsme prohráli. Věřím, že necitlivé či vyloženě nesprávné výroky zejména pomezních rozhodčích z tohoto zápasu budou ojedinělou výjimkou, a že se budu moci vrátit k tvrzení, že tuhle soutěž pískají kvalitní rozhodčí, které jsem ve většině případů bez ohledu na výsledek našich zápasů za výkony chválil. Za bojovnost a snahu chci pochválit všechny hráče, podali jsme týmový výkon. Uznání zaslouží Matěj Kamenský, který se postavil v patnácti letech do branky v soutěži dospělých a zápas zvládl dobře.“

Branky: 60. a 73. Pokorný, 13. Kofroň, 57. Šefčík – 1. Fučík, 49. Fic. ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (54. Doubrava). Rozhodčí: Černý – Trkovský, Hora. Diváci: 55.