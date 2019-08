Perné boje o záchranu nakonec Loučovičtí (11. místo, 31 bod) i nováček z Dolního Dvořiště (13. místo, 28 bodů) zvládli, byť posledně jmenovaní se po odehrání všech zápasů už už smiřovali s pádem do okresu, ale souběh okolností je nakonec v krajské soutěži udržel.

Před startem nové mistrovské sezony jsme trenérům loučovického Vltavanu i dolnodvořišťského FK položili tři shodné otázky:

1/ K jakým změnám došlo v kádru vašeho týmu ve srovnání s minulou sezonou?

2/ Proběhla letní příprava podle stanovených plánů a co jste odehráli?

3/ S jakým cílem vstupujete do nového ročníku?

VLTAVAN LOUČOVICE

Loučovické fotbalisty znovu povede do mistrovských bojů trenér Jiří Hošek, který nám odpovídal takto:

1/ Z týmu odešli Jan Fejtek, který se vrátil domů do Kaplice, a Jakub Toth, který zamířil do Olešníku. Na druhou stranu příchod je jediný. Z končícího Rožmberku k nám přišel bosenský hráč Dejan Sundač.

2/ Letní příprava byla u nás vzhledem k sedmi mladým hráčům v kádru, kteří byli různě po brigádách, a také kvůli dovoleným doslova podprůměrná. Odehráli jsme jen tři přípravná zápasy, které jsme všechny hráli doma. S naším příštím soupeřem z Větřní jsme remizovali 2:2, nad účastníkem I.A třídy z Olešnice jsme vyhráli 4:1 a v generálce s dalším týmem I.A z Kovářova po přestřelce prohráli 3:4.

3/ Náš cíl je jasný. Neopakovat loňské starosti s udržením, po špatném létě opět začít pořádně trénovat a držet v soutěži krok. Předváděnou hrou pak chceme zase dělat radost našim fanouškům.

FK DOLNÍ DVOŘIŠTĚ

Na růžích v letní přípravě neměl ustláno ani loňský novic od hranic, kterého pod taktovkou kouče Štefana Bršťáka čeká druhý – dle staré pravdy ještě těžší – rok ve vyšší soutěži. Trenér nám řekl:

1/ Ke změnám došlo u nás jen minimálně. Kádr naštěstí zůstal pohromadě, i když o některé naše hráče byl zájem z jiných klubů, a to zejména o Štiftera. Jsem proto velmi rád, že zůstal. Vasil Kotlár se nyní přesunul do béčka a v případě nutnosti budu rád, když nám ještě pomůže. Zeman má ještě tři zápasy stopku, ale věřím že po návratu do sestavy opět ukáže svůj gólový čich. Z béčka se k prvnímu týmu přesunuli Vojtěch Smějsík a Burjász János, kteří budou posilami.

2/ Příprava nebyla taková, jakou jsem si představoval. Bohužel, plány nám narušily dovolené, brigády a zejména hřiště. Trávník až do začátku srpna musel odpočívat kvůli předchozí údržbě. Čtrnáct dní letní přípravy tak osa týmu prakticky běhala jen po vesnici… To je v dnešní době i pro mě nemyslitelné… Ale i tak, ti co toto absolvovali, mají u mě velkou pochvalu. Před sezonou jsme ovšem jen čtyřikrát trénovali na trávě a odehráli tři přípravná utkání. V Kaplici nad béčkem Spartaku jsme vyhráli 6:4, ve Srubci remizovali 5:5 a doma v generálce prohráli s Lipnem 4:5.

3/ Cíl pro sezonu je především se zachránit co nejdříve a vyhnout se starostem, jaké jsme měli v minulé sezoně. Kluci se přesvědčili, že se dá tato krajská soutěž hrát v pohodě. Osobně si myslím, že ve středu tabulky bychom se měli pohybovat. A co bude nad to sedmé místo, s tím budu spokojený. Tím, že Kaplice a Velešín šly nahoru, tak si myslím, že o špic se nyní v naší skupině popere více týmů. Ale kdo to bude, to je na začátku těžké odhadnout. Osobně na přední příčky tipuji Větřní, Boršov a Netolice.