/FOTOGALERIE/ Deváté kolo A skupiny fotbalové I.B třídy znovu pořádně motalo tabulkou. Ne na čele, tam naopak zvýšilo náskok béčko Krumlova. Ale na spodku, momentálně drží Černého Petra fotbalisté z SK Větřní.

Fotbalová I.B: Spartak Kaplice B - Slavoj Č. Krumlov B 1:9 (0:3). | Foto: Libor Granec

Loučovice – Roudné B 0:2 (0:1)

Branky: 16. M. Vodák, 47. P. Jusufi. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Bartůněk.

Lépe začali domácí, měli v úvodní čtvrthodince dvě šance, ale bez přesného zakončení. To potrestali hosté po rohovém kopu vedoucí brankou. Začátek druhého poločasu domácím nevyšel podle představ. Místo jejich tlaku přišla střela za vápnem soupeře a bylo to 0:2. Loučovice pak sice měly několik náznaků šancí, ale ke skórování to nevedlo.

Frymburk – Olešnice 6:1 (4:0)

Branky: 10. L. Řepa, 35. a 39. (PK) F. Fatura, 42. M. Králík, 49. M. Malina, 75. A. Točík – 89. B. Bahenský. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Křížek.

Olešnici se letos vůbec nedaří a Frymburk toho dokonale využil a utekl ze spodku tabulky. Domácí dali brzy branku, ale rozjížděli se pomalu. Zato závěr poločasu měli skvělý a vytvořili si rozhodující náskok.

Chvalšiny – Větřní 6:3 (4:2)

Branky: 8. M. Sivák, 10. a 62. D. Fuciman, 27. J. Cifreund, 29. (PK) J. Decarli, 79. V. Aust – 31. R. Weinhard, 37. a 69. R. Bauer. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Bartůněk.

"Naším hlavním cílem bylo doma uspět, udržet si domácí neporazitelnost, když v náš prospěch mluvily i papírové předpoklady. Podcenit jsme nic rozhodně nechtěli. Naše produktivita byla sice nadprůměrně efektivní, ve hře dozadu nám to ale drhlo. Vedli jsme 4:0 a sami soupeře dostali do hry. O kvalitách Bauera s Weinhardem víme, takoví hráči nemohou dostat prostor, jaký jsme jim připravili a tím nám i utekla možnost se zahojit alespoň na skóre. Zaslouženě jsme vyhráli a proto nás tyhle věci nemusí až tolik trápit. Tentokrát nás naše chyby nezabolely. Velkým pozitivem je, že se o šest našich gólů podělilo pět střelců. Chválím celý tým, jak k zápasu přistoupil. Přestože jsme stále počítali jisté absence, konečně jsme mohli využít široký kádr. Musím zmínit i respekt k soupeři. Ten měl před sezonou problém dát tým vinou odchodů dohromady a naše uznání si zaslouží mladičký brankář Říha. Čelit dospělému fotbalu v patnácti letech není vůbec snadné, málokdo to vydrží a ačkoliv v našem zápase chyboval, v jistých momentech své spoluhráče naopak podržel. Užíváme si vstup do sezony, jaký jsme tu několik let neměli. Usnout na vavřínech nehodláme a než se sezona rozpůlí, máme před sebou ještě čtyři kola, ze kterých bychom rádi uzmuli nějaké body," komentoval utkání veducí domácího celku Imrich Hrabovský.

Kaplice B – Český Krumlov B 1:9 (0:3)

Branky: 58. I. Presniakov – 2. V. Kubát, 6. D. Poláček, 31. A. Parakhnenko, 59. a 60. F. Weiss, 69. M. Trapl, 81. O. Matuška, 83. M. Matějček, 89. T. Vávra vlastní. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Brodský.

"Zápas se vydařil po všech stránkách. Byla paráda se na výkon celého týmu dívat. Mančaft šlape, kluci si věří v každé situaci a řeší vše fotbalově a přímočaře. Dát venku devět gólů a ještě tomu v Kaplici, je paráda. Na hřišti byl nejstarší hráč ročník 2002, ale nechce to usnout na vavřínech a dál makat na tréninku," komentoval výhru pro klubový web trenér Pavel Lattner.