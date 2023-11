/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední podzimní kolo A skupiny fotbalové I.B třídy hrálo do not celku Lhenic, který jde na přestávku s náskokem sedmi bodů. Hrály se dva zápasy o šest bodů. V nich Větřní porazilo Olešnici a béčko Kaplice vyhrálo v Loučovicích. Spodek tabulky se tak pořádně nahustil.

Fotbalová I.B: SK Větřní - Sokol Olešnice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Větřní – Sokol Olešnice 3:1 (2:1)

Branky: 25. R. Bauer, 37. a 50. T. Hromada – 14. L. Lenk. ŽK: 0:2 (Lenk, Husa). Rozhodčí: Valeš – Písek – Schönkypl.

To, že přede dvěma koly Olešnice nepřijela do Mladého, nic neznamenalo, do Větřní přijela se čtyřmi hráči na střídání. A ve vyrovnaném úvodu utkání šli dokonce hosté po čtvrt hodině do vedení. Domácí však nesložili zbraně a začali obléhat olešnickou branku. A ke slovu se dostal i kanonýr Radek Bauer. Trestný kop trefil přesně pod břevno a vyrovnal. Dál zaměstnával obranu soupeře, ta si ho hleděla ve více hráčích, a tak měli více prostoru ostatní. Necelých deset minut před půlí se v závaru před olešnickou brankou nejlépe oientoval Hromada a poslal domácí do vedení. Nakonec se stal hrdinou utkání, když pět minut po změně stran přidal gólovou pojistku na tři body.

Frymburk – Trhové Sviny B 3:0 (0:0)

Branky: 50. V. Hornát, 52. a 70. (PK) P. Tichovský. ŽK: 2:5 (Malák, Králik – Tuscher, Pavel, Juráň, Korčák, Šafránek). Rozhodčí: Křížek – Hladík, Zloch.

Domácí fotbalisté měli daleko větší hlad po vítězství. Předvedli velmi dobrý výkon a po zásluze vybojovali důležité tři body.

SK Lhenice – Slavoj Český Krumlov B 2:0 (2:0)

Branky: 3. P. Prenner, 31. J. Růžička ml. ŽK: 2:2 (Máčl, Růžička ml. – Fousek, Matějček). Rozhodčí: Kříž st. – Kříž ml., Heinzl.

Domácí začali utkání velmi dobře, naopak béčko Krumlova působilo v první půli zakřiknutě. Rozhodnuto mohlo být již do poločasu. Ve druhém poločase béčko Krumlova hru vyrovnalo, ale do šancí se již nikdo nedostával, a tak na konci platil poločasový výsledek.

Chvalšiny – Ledenice 0:1 (0:0)

Branka: 71. L. Winkler. ŽK: 3:2 (Cifreund, Postl, Zwiefelhofer – Fencl, Winkler). Rozhodčí: Kříž ml. – Kříž, Adamovič.

"Udržet si skvělou domácí pohodu jsme chtěli tak moc, až jsme si sami svázali nohy a zbytečně chybovali. Ten nenabídl žádnou parádu, ale ani příležitosti ke skórování. Celý duel by se dal shrnout výrazem, že šlo o typický boj na výsledek bez branek, než jsme si tu jedinou opět vstřelili sami. Tím rozhodně nechci Ledenice jakkoliv shazovat, hosté vyhráli zaslouženě, potrestali nás a z minima vytěžili maximum. Už v první půli při nás stálo štěstí při nastřelení břevna a my si po celý zápas nevytvořili nic, díky čemuž bychom skóre překlopili na vlastní stranu. Po inkasovaném gólu jsme sice sahali po vyrovnání, kdy nám byla upřena zcela jasná penalta, tato situace nám ale zápas neprohrála. Ačkoliv jsme vlivem ostatních výsledků mohli přezimovat na stříbrné pozici, vzhledem k minulým ročníkům je pro nás i páté místo skvělým výsledkem. Rozehráno to máme dobře, tabulka je vyrovnaná a tým na to předpoklady také má. Po úspěšném podzimu převládá dobrá nálada. Jsme si vědomi všeho, na čem musíme zapracovat a já slovem realizačního týmu chválím bez výjimky všechny hráče, kteří se na našem postavení podíleli. Tak jsme pátí, no a co," komentoval dula celý podzim vedoucí týmu Chvalšin Imrich Hrabovský.

Fotbalisté Zlaté Koruny se loučili s podzimem porážkou v Kamenném Újezdě

Loučovice – Kaplice B 1:2 (1:1)

Branky: 26. L. Schmid – 28. (PK) Z. Kolek, 73. J. Štrbačka. ŽK: 5:2 (Hüttner, T. Ardó, Schmid, L. Ardó, Žák – Vávra, Ješina). Rozhodčí: Písek – Valeš, Kanzler.

Kaplické béčko se pohybuje v sestupovém pásmu, a tak využilo situace, že měl první tým podzim dohraný a svou sestavu trochu vylepšilo. Přesto šli do vedení domácí, ale soupeř výsledek otočil a odvezl si tři body. Zástupci obou klubů se vzácně shodli na tom, že se sudímu utkání příliš nepovedlo.