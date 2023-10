/FOTOGALERIE/ V desátém kole A skupiny fotbalové I.B třídy se děly věci! Zápasy ukázaly, že každý může porazit každého. Kdo by čekal, že poslední Větřní vyloupí dosud suverénní béčko Krumlova. Mele se to hlavně na dně tabulky, nikdo nece jít na zimní přestávku poslední.

Fotbalová I.B: Kaplice B - T. Sviny B 2:2 (2:1). | Foto: Libor Granec

Olešnice – Loučovice 2:2 (2:0)

Branky: 16. P. Lavička, 26. F. Bína – 68. V. Dudla, 85. D. Chupík. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Šťastný.

V souboji týmů ze spodní části tabulky hosty srážela špatná produktivita. Šancí si vytvořili dost, ale proměnili dvě až ve druhém poločase. Naopak domácí vytěžili z minima maximum. S remízou jsou spokojenější domácí.

Kaplice B – Trhové Sviny B 2:2 (2:1)

Branky: 27. a 29. J. Štrbačka – 37. F. Pavel, 89. L. Tuscher. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Klimeš.

Domácí se chtěli výhrou odpoutat od spodku tabulky. Začali dobře, vytvářeli si šance a šli do dvoubrankového vedení. Nechali však soupeře před poločasem snížit a ten se dostal zpět do hry. Nakonec domácí o výhru přišli v posledních vteřinách, když soupeř vyrovnal po standardce.

Ledenice – Frymburk 1:1 (1:0)

Branky: 44. V. Tomka vlastní – 62. M. Račák. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (30. F. Malina). Rozhodčí: Handšuh.

Bod z Ledenic se vždy počítá, navíc hráli hosté dlouho o deseti. Mužem utkání byl hostující gólman Vítek, který má největší podíl na bodu Frymburka.

Hluboká B – Chvalšiny 7:1 (3:1)

Branky: 23., 567. a 73. T. Křiváček, 26., 58. a 63. M. Kaňák, 35. F. Dědina – 44. P. Zwifelhofer. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Zabilka.

"Z výsledku jsme zklamaní. Do zápasu jsme opět vstupovali s několika změnami v sestavě a to se přímou úměrou promítlo na jeho vývoji. Důkazem toho bylo hned trojí střídání v průběhu prvního poločasu. Citelnou ztrátou pro nás bylo nucené odstoupení ze hry Dominika Fucimana, jehož lze nahradit pouze stěží. Srážely nás slepené góly a ačkoliv jsme po poločase věřili, že zabojovat o výsledek ještě můžeme, nedokázali jsme zužitkovat tlak, když jsme do druhé půle vstoupili aktivně. Poté následovala hrůzostrašná čtvrthodina, v níž jsme čtyřikrát inkasovali a skončili doslova na kolenou. Na lepší výsledek jsme předpoklady určitě měli, ale Hluboká byla zřetelně lepším týmem. Zatímco nám se nedařilo, soupeři tam po prvních nezdarech spadlo téměř vše. Musím uznat kvalitu, jakou se domácí prezentovali. Na míči byli hodně kvalitní, dopředu byli nebezpeční a možná každý jejich postup na útočnou polovinu zaváněl gólovou příležitostí. Nějaké výčitky v týmu ale nejsou na místě. V nadcházející trojici zápasů hrajeme dvakrát doma a nečeká nás nic snadného," komentoval duel vedoucí chvalšinského týmu Imrich Hrabovský.

Půlmistrem fotbalového OP Českokrumlovska je suverénně celek Sokola Křemže

Český Krumlov B – Větřní 1:2 (1:1)

Branky: 23. T. Gelnar – 44. a 63. R. Bauer. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Pšenička.

"Soupeř od začátku jen bránil. Hrálo se prakticky na jedné polovině hřiště, ale nedokázali jsme se prosadit gólově, i když šancí bylo plno," komentoval duel domácí tenér Zdeněk Šváb. Hosté jeli k utkání s tím, aby z toho nebyl debakl. Zápas však všichni odmakali na sto procet a sladkou odměnou jsou pro ně tři body a únik ze dna tabulky.