V jarní premiéře se hned podávala dvě okresní derby, v nichž celky ze špičky hostily rivaly z dolní poloviny a s přehledem potvrdily role favoritů. První Velešín nasázel půltucet gólů do loučovické sítě. Druhá Kaplice jen o branku menší nadílkou vyprovodila ze svého trávníku Frymburk, a tak nadále na lídra ztrácí dva bodíky.

Ze zbývajícího trojlístku, který se na úvod odvet představil venku, uspěla jen podzimní štika ze Zlaté Koruny. Ta vyhrála přestřelku v Dřítni a poskočila na krásné čtvrté místo.

Své vyhlídky v boji o záchranu naopak nevylepšili oba naši novicové. Třinácté Dolní Dvořiště v bitvě o šest bodů padlo na půdě béčka Roudného a poslední Horní Planá si přivezla sedmibrankový debakl z Hrdějovic.

ŠESTKA A PĚTKA

Velešín – Loučovice 6:0 (4:0), branky: 8. a 70. Šálek, 45. a 53. Špát, 7. vlastní (J. Matulík), 17. Jirský, ČK 0:1 (73. Žák).

Sestavy – Velešín: Ottenschläger – K. Zatloukal, J. Zatloukal, Zimek (70. Banechevič), Šváb, Špát, Fišer, Pomije, Grznárik, Jirský (57. Mikeš), Šálek, Loučovice: Hüttner – Sojka, J. Matulík, Ardó, V. Matulík, Šeda, Žák, Dudla, Dostál (80. Hošek), Haviernik (76. Tóth), Papaj.

Trenér František Jaroš (Velešín): „Hned na začátku zápasu měli hosté tutovku. Už jsem viděl gól, ale Ottenschläger zachránil. Mohlo se to vyvíjet jinak. Vzápětí z protiútoku si ale soupeř dal vlastní branku, za chvíli jsme přidali druhou a po třetí už to byla jen otázka skóre. Celý tým zahrál velice dobře.“

Hrající trenér Jiří Hošek (Loučovice): „Velešín je momentálně top tým soutěže a když navíc začnete vlastním gólem, za minutu dostanete druhý, tak je těžké se koncentrovat na lepší výkon a vůbec konkurovat. Pro nás je ale největší ztrátou vyloučení Žáka. O body a udržení se ovšem budeme prát dál!“

Kaplice – Frymburk 5:0 (3:0), branky: 11. a 38. z penalty Gondek, 23. Marek, 57. Vaniš, 83. Lesňák, 190(!) diváků.

Sestavy – Kaplice: Schneider – Štrbačka (60. Kuchař), M. Hami, Čutka, Gondek, Daniel, Divoký, P. Micák (79. Aibl), F. Marek (46. Vaniš), Urazil (56. Kebl), Lesňák, Frymburk: Vítek – R. Mertl, Šisler, Píšek, Ribár, Vágner (86. Vacula), M. Račák, Flöring, Mrázik, Budík, Rillich.

Trenér Bohdan Malický (Kaplice): „Kluci byli nažhavení, ale zároveň jsem je nabádal, aby nic nepodcenili, jako se nám to stalo na začátku podzimu. První desetiminutovka byla taková oťukávací a vyrovnaná, ale pak jsme převzali iniciativu. Vedoucí gól nás uklidnil a pak už byl zápas jasně v naší režii. Hráli jsme vlastně poprvé na trávě, nějaké chybičky tam ještě byly, ale v součtu to byl dobrý výkon celého mužstva. Také střídající hráči dobře zapadli a přinesli do hry oživení. Příště nás čeká derby ve Zlaté Koruně, kde to bude chtít úplně jinou taktiku. Věřím, že se s tamními specifickými podmínkami popereme a zápas opět zvládneme.“

Asistent trenéra Vlastimil Mertl (Frymburk): „Byl to náš prakticky druhý zápas na jaře a bylo jasné, že moc šancí nemáme, i když zadarmo jsme to Kaplickým dát nechtěli. Chvílemi jsme dokázali držet krok, avšak v blízkosti branky byli domácí jednoznačně důraznější a trestali naše chyby. Naším problémem je přístup hráčů k tréninku i zápasům. Podařilo se přesvědčit Erika Koršalu, aby pomohl jako trenér, ale pokud především mladí hráči budou ke svým povinnostem přistupovat pořád stejně, tak budeme mít velké potíže. Základní kádr to sám nezvládne!“

TŘIKRÁT VENKU

Dříteň – Zlatá Koruna 3:4 (0:1), branky: 60. T. Kovařík, 73. M. Kovařík, 87. J. Moudrý – 47. a 53. Homer, 25. Sláma, 64. Rychtář.

„Vstup do jara se povedl herně i výsledkově. Sedmdesát minut jsme na hřišti dominovali a domácí byli po našem čtvrtém gólu téměř na ručník. Závěr jsme si bohužel vlastní lehkovážností zkomplikovali, když jsme bezhlavě dál útočili a inkasovali do otevřené obrany. Toho se musíme vyvarovat! Závěr a dlouhé nastavení nás stálo plno sil. Domácí nás dostali pod tlak a měli jsme strach o výsledek. Ocenit ještě musím přístup Slámy a Weinharda, kteří i přes zdravotní komplikace nastoupili a byli rozdílovými hráči,“ chválil po vítězné premiéře zlatokorunský trenér Petr Gallistl.

Sestava Z. Koruny: Schwarz – Tybitancl, T. Weinhard, Lacko, Štěpánek (80. Steinocher st.), Rychtář, Rapčan, Ohnsorg, Steinocher ml., Sláma, Homer.

Roudné B – Dolní Dvořiště 4:2 (3:0), branky: 40. a 61. Neckář, 2. Tibitanzl, 89. Dvořák – 72. Sulzer, 84. Štifter.

„ K zápasu jsme museli povolat i kluky z béčka, abychom měli vůbec někoho na lavičce. Kouba s Krenauerem hráli po nemoci, navíc se v zápase zranil Hošek a musel střídat. Když přičtu, že gólman se asi špatně vyspal, tak jsme na body myslet nemohli. O přestávce jsme si něco řekli, chvíli to začalo fungovat, ale po další hrubici soupeř znovu trestal. Musíme se teď dobře připravit na Hrdějovice. Nutnost volá, aby body zůstaly doma. Jinak nám začne ujíždět vlak. Doufám, že už představíme naší novou akvizici z Rumunska,“ dívá se už dopředu trenér nováčka od hranic Štefan Bršťák.

Sestava D. Dvořiště: Posel – Marek (46. Kouba), Krenauer, Doucha, Macanovič, Tesař, Kubík, Štifter, Sulzer (82. Bandík), Hošek (80. Gálác), Kotlár.

Hrdějovice – Horní Planá 7:0 (3:0), branky: 49., 53. a 57. Ridvan, 12. Turek, 15. Kukačka, 31. Studnička, 63. Miklík.

„Přijeli jsme bránit, něco si v kabině řekli, ale na hřišti to neplatilo. Vůbec jsme nezachytávali náběhy domácích hráčů, neuhlídali jejich režiséra Suchana. Bohužel, přišlo i další zranění, když Tomáš Dinka už v první půli musel střídat kvůli tržné ráně na hlavě. Snad se vzchopíme a příště to bude o něco lepší,“ doufá hornoplánský kouč Karel Souček.

Sestava H. Plané: R. Dinka – Parai (67. Matas), Adam Kvasnička, Komžák, Mir. Truhlář, Trančík, Boháč, Koritar, Brůha, Schuppler, T. Dinka (23. Ryneš).