V derniéře bylo k vidění i poslední okresní derby, v němž měřily síly loučovický Vltavan a kaplický Spartak. V divokém utkání po přestřelce a hokejové remíze Loučovičtí už jen potvrdili oprávněnost udržení se v krajské soutěži a výsledné jedenácté pořadí. Kapličtí pak uzavřeli zlatou postupovou sezonu bez jediné jarní prohry.

Zbývající pětka zástupců krumlovského regionu měla v posledním kole bez výjimky výhodu domácího prostředí, kterou však naplno využila jen dvojice.

Stříbrný Velešín se před svými fandy loučil remízou s Kamenným Újezdem a dohrál tedy ročník s devítibodovým mankem na postupující Kaplici.

O historický zápis do klubových kronik se ovšem postarali Zlatokorunští, kteří vydařenou sezonu korunovali domácí výhrou nad Hrdějovicemi a po ztrátě konkurenta z Netolic se mohou radovat ze skvělého bronzu!

Jarní vzestup naopak nepotvrdili Frymburští, kteří na závěr zaknihovali porážku s Dřítní. To však již Šumavu o výslednou pozici v horní polovině, a to konkrétně na šesté příčce, nepřipravilo.

Fotbalisté nováčka z Dolního Dvořiště doma získali po přestřelce skalp silných Netolic a ukázali, že jejich sestup je pro klub od hranic velkou škodou. Na jaře hrál výborně, ale poztrácené body z podzimní půle bohužel chyběly… Na nesestupovou příčku Dvořišťským scházely pouhé dva bodíky!

Nesrovnatelně hůře dopadla sezona pro novice z Horní Plané. Hráči Smrčiny získali v celém ročníku pouhé čtyři bodíky (za výhru a remízu s Loučovicemi) – a ročník, na který bude nejlépe co nejrychleji zapomenout, uzavřeli výmluvnou osmičkou od béčka Roudného.

KANONÁDA V DERBY

Loučovice – Kaplice 5:5 (1:3), branky: 42., 79. a 82. Toman, 48. Dudla, 71. Jak. Tóth – 1. a 64. Urazil, 14. a 44. Gondek, 75. Lesňák.

Sestavy – Vltavan: Hüttner – Beran, Koutský, Ardó, Sojka (80. Jos. Tóth), Žák (46. V. Matulík), Dostál (46. O. Šeda), Dudla (90. Papaj), Fejtek (64. Havierník), Toman, Jak. Tóth, Spartak: Schneider – Štrbačka, M. Hami, Čutka, Gondek (67. Hosenseidl), F. Marek, Divoký, Pál (46. Micák), Kuchař (58. P. Pulec), Urazil, Lesňák.

Trenér Jiří Hošek (Loučovice): „Sladká tečka za sezonou! Nic jsme nevzdali a v derby s mistrem makali až do konce. Odměnou je remíza, ale mohli jsme i vyhrát! Chválím celý tým, protože kluci předvedli velmi dobrý výkon. Nesmím zapomenout ani na fanoušky obou týmů, kteří vytvořili pěknou atmosféru. Vyzdvihl bych kaplického Gondeka, který dával pěkné branky, a od nás Tomana, který hrál výborně a blýskl se hattrickem.“

Trenér Bohdan Malický (Kaplice): „V zápase bylo jasně vidět, že už nikomu o nic nejde a všichni se již vidí na dokopné. Musím ovšem ocenit soupeře, protože Loučovičtí hráli velmi dobře. Ukázali, že směrem dopředu mají kvalitu a trestali naší bohorovnost v defenzívě. Splnili jsme sice naší pětigólovou normu, ale tentokrát to na výhru nestačilo. Soupeř chtěl bodovat a zaslouženě toho dosáhl. Celkově se ale hrálo ve vlažném a odpočinkovém tempu.“

PĚTKRÁT DOMA

Velešín – Kamenný Újezd 2:2 (1:1), branky: 41. a 72. Fišer – 12. a 75. Černý.

„V posledním kole jsme potřebovali bod, abychom mohli myslet na případný postup ze druhého místa. Sice jsme ho získali, ale v zápase se nám vůbec nedařilo. Když už jsme se do nějaké šance dostali, tak zůstala neproměněná. Kameňák hrál jednoduchý fotbal s celkem dobře organizovanou obranou a s nebezpečnými protiútoky. Prohrávali jsme a měli i velké štěstí při střele do břevna. Stav se podařilo otočit, ale za pár minut soupeř zase srovnal. Až do konce jsme se báli o výsledek. Naši hráči už asi byli myšlenkami na dovolené, nebo si mysleli, že vítězství přijde samo. Kazili jsme spoustu jednoduchých přihrávek, prohrávali souboje a ani nasazení nebylo největší. Kdo viděl minulý týden náš zápas v Kaplici, musel si myslet, že za Velešín nastoupilo jiné mužstvo…“ posteskl si po ne právě nejpovedenější tečce velešínský kouč František Jaroš.

Sestava Velešína: Kothánek – K. Zatloukal, J. Zatloukal, Jirský, Šváb (75. Škuta), Špát, Banachevič (72. M. Kysela), Fišer, Pomije, Petr, Čulík (88. L. Kysela).

Zlatá Koruna – Hrdějovice 3:1 (2:1), branky: 5. T. Weinhard z penalty, 38. Rychtář, 56. Ohnsorg – 42. Hondlík z penalty.

„Věděli jsme, že vítězství nám může přinést posun na konečné třetí místo, takže o motivaci bylo postaráno. Navíc se po zranění vrátili do sestavy Ohnsorg, Lacko a Homer – a bylo to znát. Myslím, že jsme byli od začátku až do konce lepším týmem, dobře jsme kombinovali a předváděli poctivou hru směrem dozadu. Odměnou bylo zasloužené vítězství. Nadstandardní výkon předvedli vzadu Weinhard a pak záložníci Fuciman se Štěpánkem. Hráči v tomto ročníku dosáhli pro klub ze Zlaté Koruny historického úspěchu, když vybojovali bronz a zároveň získali v krajské soutěži nejvíce bodů. Uhrát sedmačtyřicet bodů v takto nabité skupině, to je dle mého velký úspěch. Mimo Velešína jsme každý tým minimálně jednou porazili, čehož si ceníme. Do týmu navíc velmi dobře fotbalově i lidsky zapadl navrátilec Honza Sláma. Parta byla výborná,“ pobrukuje si zlatokorunský kormidelník Petr Gallistl a ještě dodává: „Podařenou dokopnou na hřišti všichni přežili bez větších následků. K týmu se už na dokopné připojil i Jan Kališ, který přestupuje z Malont. Navíc nikdo nekončí, také vedení klubu a sponzoři jsou spokojeni. Hráči a realizační tým mají od jednoho z hlavních sponzorů klubu Václava Perníka za tento výsledek přislíbenou velmi motivující odměnu, takže se po zhruba měsíční dovolené po náročné sezoně sejdeme k letní přípravě. Rádi bychom i příští rok hráli o špičku tabulky. O motivaci k letní dřině je, myslím, postaráno, takže nic v přípravě nepodceníme.“

Sestava Zlaté Koruny: Schwarz – Miloš Kalista, T. Weinhard, Tybitancl, Lacko, Rychtář, Ohnsorg, Štěpánek, Sláma, Fuciman, Homer (89. Michal Kalista).

Frymburk – Dříteň 1:2 (1:1), branky: 6. D. Račák – 25. Švejda, 67. Hromada.

„Zápas sice byl v naší moci, ale nezvládli jsme ho zejména kvůli selhání v koncovce. Po prvním gólu jsme si všichni mysleli, že výhra přijde sama, jenomže nikdo pro ní nic nechtěl udělat. Hosté možná ještě teď nevěří tomu, že si odvezli tři body. A naši útočníci ještě teď nevěří tomu, co nedali. A bylo toho hodně. Nakonec jsme skončili na šestém místě, kam dle mého názoru určitě patříme. Se sezonou i přes prohru v posledním zápase panuje spokojenost,“ ví frymburský asistent trenéra Vlastimil Mertl a vzkazuje: „Musím poděkovat všem hráčům, funkcionářům, zástupcům městyse a také divákům, kteří se na celé úspěšné sezoně podíleli. No a uvidíme, čím nás překvapí ta nadcházející.“

Sestava Šumavy: Vítek – Malák, Antl, Koršala, Ribár, M. Račák (52. Flöring), D. Račák, Fatura (73. Matuš), Kaňa, Rillich, Petscher (83. Tichovský).

Dolní Dvořiště – Netolice 5:4 (4:1), branky: 10. a 22. P. Pecha, 23. Tesař, 29. Štifter, 72. Mitroi – 16., 53. a 66. z penalty Varyš, 90. Hlavatý.

„Chtěli jsme se s první třídou loučit výhrou, a to se podařilo. Zejména první půle byla z naší strany výborná. Pak nám ale vinou horkého počasí docházely síly a Netoličtí se snažili o vyrovnání. To jsme ale nedopustili. Bohužel, i osmadvacet bodů letos k záchraně nestačilo. Může za to bídný podzim, jaro bylo parádní,“ ví dvořišťský trenér Štefan Bršťák a rozhodným hlasem vzkazuje: „Náš cíl pro příští sezonu je jasný, a to vrátit se zpět do kraje!“

Sestava Dolního Dvořiště: Jindřich Posel – Macanovič, Krenauer, Šrefl, Kouba, Tesař, Doucha, Štifter, Plosz, Mitroi, P. Pecha.

Horní Planá – Roudné B 4:8 (1:4), branky: 53. a 80. T. Dinka, 44. Brůha, 68. Koritar – 6. z penalty a 51. Kubeš, 30. a 39. Wohlgemuth, 21. Samek, 48. Růžička, 73. Tibitanzl, 78. Melichar.

„Hrálo se prakticky bez obran, nikomu se moc nechtělo a podle toho to také dopadlo. Hlavně, že už je ta hrozná sezona za námi…“ oddechl si v brance znovu zaskakující hornoplánský asistent Petr Kostínek a ještě doplnil: „Doufám, že se tým nerozpadne a zase se dáme dohromady. Kromě Brůhy, který odchází do Frymburku, nikoho dalšího pryč nepustíme!“

Sestava Smrčiny: Kostínek – Truhlář (46. Mražík), Komžák, Švábirt (46. V. Ryneš ml.), Trančík, Koritar, Boháč, Matas (46. Adam Kvasnička), Brůha (72. Kordík), Bednář, T. Dinka.