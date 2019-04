Od minulého dějství vedoucí Spartak Kaplice hostil beznadějně poslední hornoplánskou Smrčinu a neškodného soupeře vyprovodil v soutěžích mužů rekordní šestnáctigólovou nadílkou. Ke cti hostů nutno dodat, že k utkání nastoupili a přes potupný vývoj i celé dohráli…

V pořadí áčkové skupiny druhý Velešín v dalším derby naopak nejtěsnějším výsledkem udolal desátý Frymburk a zůstává tak za Spartakem s jednobodovou ztrátou.

Náskok okresních spolufavoritů na prvenství se navíc po tomto kole zvětšil, neboť třetí Netolice se čtvrtým Boršovem se ve vzájemném souboji o body podělily.

Také třetí prestižní souboj okresních rivalů skončil podle papírových předpokladů. Zlatokorunská štika vyloupila trávník Loučovic a nyní je pouze o skóre pátá za bodově vyrovnaným Boršovem. Vltavanu patří dvanáctá příčka.

Jediný okresní zástupce, který nehrál derby, byl nováček z Dolního Dvořiště. Ten se postaral o senzaci, když vydřel tři body na horké dříteňské půdě, byť hrál půl hodiny v oslabení. Třetí výhrou v sezoně tým od hranic jasně ukázal, že boj o záchranu nevzdává. V dresu vítězů se dvěma góly uvedla nová zahraniční akvizice – Adrian Mitroi.

REKORDNÍ KANONÁDA

Kaplice – Horní Planá 16:0 (9:0), branky: 3., 29., 32., 44., 82. a 85. Lesňák, 23., 55. a 70. F. Marek, 10. a 74. Štrbačka, 18. a 33. Gondek, 19. a 72. Urazil, 47. Micák.

Sestavy – Kaplice: Schneider – Štrbačka, M. Hami, Čutka (46. Vaniš), Gondek, Daniel, Divoký, Micák, F. Marek, Urazil (72. M. Malický), Lesňák, H. Planá: R. Dinka – Schuppler, Parai, Komžák, Trančík (46. Kordík), Brůha, T. Dinka, Kostínek, Matas, Švábirt, Ryneš.

Trenér Bohdan Malický (Kaplice): „Soupeř se sice snažil, ale od začátku bylo jasné, že jsme nad ním dominovali ve všech činnostech. Rozdíl byl tak markantní, že otázkou byla jen výše konečného skóre. Víc nemá asi cenu tento zápas hodnotit. Přesto ocením hosty, že bojovali až do konce, i když bylo zřejmé, že výsledek bude pro ně hodně hořký.“

Trenér Karel Souček (Horní Planá): „Jsme v křeči, a tak se do Kaplice jelo s tím, co bylo. Z různých důvodů nám chybělo sedm hráčů, Švábirta, který nehrál víc než rok, jsme přemlouvali, někteří nastoupili se zraněním. Být aspoň trochu v kompletnějším složení, tak jsme stejně se Spartakem prohráli, ale určitě ne takto… Přesto jsme nesáhli k tomu, že by se hráči v průběhu zápasu „jakoby“ zranili a odstoupili. Kluci to chtěli dohrát. Bohužel, narazili jsme na soupeře, který do I.B třídy momentálně nepatří, a my také ne…“

BÁLI SE O BODY

Velešín – Frymburk 2:1 (2:0), branky: 30. J. Zatloukal, 43. Fišer – 68. R. Mertl.

Sestavy – Velešín: Čulík – J. Zatloukal, K. Zatloukal, Šváb, Zimek, F. Rozkošný (82. Severa), Fišer (89. Škuta), Špát, Pomije, Šálek (87. Mikeš), Grznárik, Frymburk: Vítek – M. Vágner, Šisler, D. Račák, Ribár, R. Mertl, Píšek, F. Mertl (24. Mrazík), M. Račák, Budík, Petscher (46. Matuš).

Trenér František Jaroš (Velešín): „Začali jsme dobře, dostávali se do šancí a po střelách ze střední vzdálenosti zaslouženě vyhráli půli o dva góly. Frymburk bránil a podnikal nebezpečné brejky. Na začátku druhého poločasu nás při velké šanci hostů zachránilo břevno. My pak začali kazit i jednoduché přihrávky, málo se pohybovali bez míče a také nasazení a bojovnost nebyly z naší strany nejlepší. Zákonitě přišel trest. Soupeř snížil a my se pak až do konce báli o výsledek. Celý druhý poločas jsme odehráli hodně špatně. Hráči by si měli zavčasu uvědomit, že takto se o postup nebojuje!“

Asistent trenéra Vlastimil Mertl (Frymburk): „Jeli jsme do Velešína opět se změnami v sestavě. Navíc se nám ještě v první půli zranili dva klíčoví hráči a na lávce už nebyl nikdo. Přesto jsme byli favoritovi zdatným soupeřem. I když měli domácí převahu, tak do šancí jsme je nepouštěli. Dostali jsme ale dva góly z velké vzdálenosti, což rozhodlo. Škoda, že hned v úvodu druhé půle Matuš trefil jen břevno. Podařilo se sice snížit, jenomže to bylo z naší strany bohužel všechno. Výkon ovšem byl povzbuzením do dalších kol. Hned na začátku jara máme plno zraněných, tak jen doufáme, že se brzy někdo uzdraví.“

VÝHRY HOSTŮ

Loučovice – Zlatá Koruna 1:3 (1:2), branky: 33. Fejtek – 12. Sláma, 45. Fuciman, 89. Homer.

Sestavy – Loučovice: Hüttner – Beran, Toman, J. Matulík (62. Dostál), Sojka, Fejtek, Haviernik, Karták (79. Šeda), V. Matulík, Ardó, Hamburg, Zlatá Koruna: Schwarz – Štěpánek, T. Weinhard, Zayml, Lacko, Rychtář, Steinocher, Rapčan, Fuciman, Homer, Sláma.

Trenér Jiří Hošek (Loučovice): „V sestavě jsme museli kvůli červeným kartám a absencím z rodinných důvodů poměrně dost improvizovat. Kluci přesto nepodali špatný výkon. Pokud ale nebudeme mít větší odvahu jít do zakončení, tak branky dávat nebudeme. Musíme zabrat a začít konečně bodovat. Příště nás čeká klíčové derby v Horní Plané a nic jiného než výhru neberu!“

Trenér Petr Gallistl (Zlatá Koruna): „Věděli jsme, že v Loučovicích nás nečeká nic jednoduchého. Začali jsme opatrněji, ale postupně si vypracovali dost šancí. Poločas jsme měli vyhrát větším rozdílem než o gól. Druhá půle byla z naší strany méně povedená. Domácí byli víc na balonu a hrálo se převážně na naší polovině. V koncovce byl soupeř naštěstí dost bezradný. My jsme naopak z brejků šli třikrát sami na branku. Mohli jsme rozhodnout daleko dříve. Před závěrečným tlakem domácích nás vysvobodil až gól Homera. Výhra je nakonec zasloužená a hodně si jí ceníme, protože v Loučovicích jsme nevyhráli minimálně patnáct let. Teď se musíme dobře připravit na další derby s Frymburkem, kterému máme za podzim co vracet. Do sestavy by se měl vrátit špílmachr Ohnsorg, který dostal nyní volno, aby doléčil šrámy po zápase s Kaplicí. Doufám, že se nám vrátí i lepší produktivita směrem dopředu, protože hráče na to nyní ve Zlatce máme.“

Dříteň – Dolní Dvořiště 2:3 (1:2), branky: 36. L. Koudelka, 59. Ma. Kovařík z penalty – 7. a 15. Mitroi, 54. Štifter, ČK 0:1 (60. Kubík).

„Se záchranou to myslíme vážně, takže i do Dřítně jsme si jeli pro nějaký bod. Nakonec jsme, dle mého názoru, zcela zaslouženě odvezli všechny tři. V první půli jsme byli hodně aktivní a dvakrát skórovali. To nás trochu ukolébalo a domácí snížili. Naštěstí se pěkně trefil Štifter. Soupeř pak skóroval z vymyšlené z penalty, kterou Posel málem kryl. Za chvíli přišlo vyloučení Kubíka. Rozhodčím do hlavy nevidím, ale na červenou jeho zákrok určitě nebyl… Domácí se do nás pustili, ale kluci závěr zvládli na výbornou, za což jim patří můj velký dík!,“ vzkazuje trenér Štefan Bršťák a ještě dodává: „Pokud se chceme zachránit, musíme dál takto tvrdě pracovat. Čeká nás doma derby s Kaplicí a musíme se na favorita pečlivě připravit.“

Sestava D. Dvořiště: Posel – Kouba, Krenauer, Doucha, Macanovič, Tesař (89. Benda), Kubík, Štifter, Kotlár (84. Lattner), Zeman (46. Marek), Mitroi (61. P. Pecha).