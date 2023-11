/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední podzimní kolo přineslo v A skupině fotbalové I.B třídy souboj o šest bodů mezi Větřním a Olešnicí. Ten domácí zvládli a na zimní přestávku mohou jít s pocitem, že by jarní boj o záchranu nemusel být až tak dramatický.

Fotbalová I.B: SK Větřní - Sokol Olešnice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Větřní - Sokol Olešnice 3:1 (2:1)

Branky: 25. R. Bauer, 37. a 50. T. Hromada - 14. L. Lenk. ŽK: 0:2 (Lenk, Husa). Rozhodčí: Valeš - Písek - Schönkypl.

Karty byly před utkáním jasně rozdány. Domácí měli na kontě 12 bodů, hosté o čtyři méně. Výhra by domácím zajistila o něco klidnější zimní přestávku, naopak výhra hostů by spodek tabulky pořádně vyrovnala.

Domácí měli do utkání nastoupit bez svého kanonýra Bauera, den před zápasem si oddechli, nakonec mohl nastoupit alespoň na 70 minut. Přesto by se nervozita před zápasem dala mezi hráči i fanoušky krájet, přeci jenom šlo o hodně.

Tomáš Hromada slaví svou branku na 2:1.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaTo, že přede dvěma koly Olešnice nepřijela do Mladého, nic neznamenalo, do Větřní přijela se čtyřmi hráči na střídání. A ve vyrovnaném úvodu utkání šli dokonce hosté po čtvrt hodině do vedení. Domácí však nesložili zbraně a začali obléhat olešnickou branku. A ke slovu se dostal i kanonýr Radek Bauer. Trestný kop trefil přesně pod břevno a vyrovnal. Dál zaměstnával obranu soupeře, ta si ho hleděla ve více hráčích, a tak měli více prostoru ostatní. Necelých deset minut před půlí se v závaru před olešnickou brankou nejlépe oientoval Hromada a poslal domácí do vedení. Nakonec se stal hrdinou utkání, když pět minut po změně stran přidal gólovou pojistku na tři body.