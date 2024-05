/FOTOGALERIE/ Po dalším kole A skupiny I.B třídy se začíná vyjasňovat i v boji o záchranu. Rázný krok k zachování soutěže udělali v Loučovicích, druhé sestupové místo stále pevněji "drží" Větřní.

Fotbalová I.B třída pokračovala dalším kolem. Ilustrační foto. | Foto: Libor Granec

Loučovice – Olešnice 2:0 (0:0)

Branky: 58. L. Ardó, 76. O. Šeda. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Marek – Pánek, Kanzler.

Poslední tým tabulky nenechal v Loučovicích nic zadarmo. Domácí chtěli tři body, aby definitivně utekli záchranářským problémům. Sice se do nich ještě teoreticky mohou dostat, ale z nejhoršího jsou venku.

Frymburk – Ledenice 0:1 (0:0)

Branka: 75. J. Fencl. ŽK: 1:3. ČK: 2:1 (65. Budík, 90. Tomka – 65. Dudáček). Rozhodčí: Pánek – Marek, Zloch.

Domácí přišli o tři body i dva vyloučené hráče. Měli několik šancí, ty však nevyužili a naopak při jediné chybě při bránění inkasovali. Nicméně je Frymburk již prakticky mimo ohrožení sestupem.

Chvalšiny – Hluboká B 2:1 (2:0)

Branky: 8. D. Fuciman, 25. J. Decarli – 60. T. Křiváček. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Křížek – Studeným Adamovič.

„Hluboká hrála kvalitní fotbal, několikrát nám solidně zatopila, ale v prvním poločase jsme byli lepší a úspěšnější my. To zápas rozhodlo. Hosté po poločase výrazně obrátili svůj výkon, přebrali otěže hry, ale na ztrátu zvládli zareagovat jen jedinkrát. Nás opět výrazně podržel brankář Roman Vosejpka. Skvělý zápas má za sebou Vláďa Aust a fungovalo to i Dominiku Fucimanovi s Kubou Decarlim. Znovu jsme ukázali, jak zvládáme bojovat jeden za druhého, když jsme pod tlakem. Opět jsme uhájili hubené vedení a tímto bojem si zajistili už nemalou várku bodů. Užíváme si úspěšnou sezonu, když se nás konečně netýkají záchranářské starosti, a dokazujeme, že můžeme hrát nahoře,“ komentoval duel vedoucí domácího celku Imrich Hrabovský.

Větřní – Český Krumlov B 2:3 (0:1)

Branky: 81. (PK) J. Sukdolák, 87. Š. Rafael – 44. D. Poláček, 53. (PK) T. Maurer), 81. J. Sukdolák. ŽK: 6:3. ČK: 1:0 (56. J. Dušek).

Domácí přehodili utkání proti zápasu divizního áčka Krumlova, a tak hosté přijeli s hodně mladým kádrem. Dva hráči ročník 2003 a ostatní mladší, většina v dorostovém věku. A mládí hrálo prim. Domácím se v honbě za záchranářskými body nepodařilo vydolovat ani jeden a pomalu se musejí smířit s okresem.

Trhové Sviny B – Kaplice B 1:3 (1:2)

Branky: 22. J. Kostohryz – 13. a 47. J. Štrbačka, 35. J. Kaňka.ŽK: 2:4. Rozhodčí: Pšenička – Studený, Hora.

Kaplické béčko podalo ve Svinech velmi dobrý výkon a zaslouženě bere tři body. Po výhře na béčku Krumlova tak slaví další venkovní vítězství.