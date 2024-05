Tři kola před koncem sezony A skupiny I.B třídy vedou tabulku Lhenice o neskutečných 21 bodů a i v tomto kole potvrdily svou dominanci. Dlouho již je znám i první sestupující, kterým je Olešnice. Nikomu dalšímu se dolu moc nechce, ale vše směřuje k tomu, že do okresu poputuje Větřní. To ztrácí na týmy před sebou sedm a osm bodů. Jeho záchrana tak je již jen v teoretické rovině.

Boršov – Frymburk 4:3 (2:2)

Branky: 41. V. Čuřík, 45. (PK) V. Karafiát, 70. a 89. L. Benedikt – 14. a 38. F. Fatura, 73. V. Kastenmajer.

Frymburk začal utkání na hřišti papírového favorita velice dobře. Dokonce se dostal do dvoubrankového vedení. To však ještě do přestávky ztratil, ale v závěru sahal alespoň po bodu. Nakonec ani ten neodvezl, když domácí rozhodli těsně před koncem zápasu.