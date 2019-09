Na programu byly další dvě prestižní partie zástupců krumlovského regionu. V prvním derby potvrdilo formu Dolní Dvořiště, které vyprovodilo nováčka z Chvalšin výmluvnou pětkou a se sedmi body okupuje lichotivou druhou příčku za stoprocentními Netolicemi. Chvalšiny s nulou na kontě naopak uzavírají pořadí áčkové skupiny.

Na loučovickém pažitu pro změnu při derby dominovali hosté ze Zlaté Koruny, kteří jsou aktuálně rovněž na sedmi bodech a jen o skóre figurují na třetím místě za Dvořištěm, zatímco čtyřbodový Vltavan si pohoršil na deváté místo.

Bezbrankovou remízu zapsal doma exúčastník I.A z Větřní v partii s béčkem Roudného a patří mu s pěti body čtvrté místo.

První bodík konečně uhrál Frymburk, jenž se před svými fandy podělil se Sedlcem a je aktuálně dvanáctý.

HOŠKŮV HATTRICK

Dolní Dvořiště – Chvalšiny 5:1 (2:0), branky: 23., 47. a 57. Hošek, 29. Šrefl, 88. Pecha z penalty – 75. Ginzel starší.

Trenér Štefan Bršťák (Dolní Dvořiště): „Navázali jsme na dobré výkony z prvních zápasů a i další domácí utkání se nám herně i výsledkově povedlo na výbornou. Po třech odehraných kolech máme stejně bodů jako loni za celý podzim, za což musím kluky pochválit!“

Hrající trenér Zbyněk Ginzel (Chvalšiny): „Nástup jsme měli celkem dobrý, ale v první šanci Kaprála vychytal domácí gólman. Dostali jsme pak laciný gól ze standardky a psychika šla dolů. Při druhé brance prošel hráč soupeře prostředkem jako nůž máslem a bylo prakticky po zápase. Ve druhé půli se naše hra sice zvedla, ale zase jsme inkasovali po chybě gólmana. Bez lidí, kteří sice trénují ale nechodí na zápasy, se krajská soutěž prostě hrát nedá! Podepisuje se na nás i fakt, že kvůli hřišti musíme stále hrát venku, což se ještě protáhne asi až do konce září. Ale musíme se rvát!“

Sestavy – Dolní Dvořiště: Ji. Posel – Šrefl, Kouba (68. Macanovič), Smějsík,Krenauer, Burjász, Marek (76. Doucha), Tesař (79. Sulzer), Mitroi, Hošek (63. Pecha), Štifter, Chvalšiny: Cába – Zwifelhofer, Holas, Oškrda, Ginzel ml. (76. Matoušek), Kaprál, M. Postl, Fic, Sluka, Decarli (46. Ginzel st.), Fučík.

PROPADÁK VLTAVANU

Loučovice – Zlatá Koruna 1:4 (0:3), branky: 72. Šíma – 14. T. Weinhard z penalty, 20. Sláma, 29. Homer, 73. Fuciman.

Gólman Martin Hüttner (Loučovice): „Oproti zápasu v Sedlci jsme hráli mnohem lépe, přesto jsme bez bodu. Byli jsme sice víc na míči, ale jen po vápno. Soupeř se nikam nehnal, jen čekal na naše chyby, které pak trestal. A když už jsme konečně vstřelili branku, tak vzápětí jsme zase inkasovali. Nebýt takové horko, tak kluci ze Zlatky ani nemohli mít žízeň. Krásně si to odchodili. Bohužel, stačilo jim to na tři body.“

Trenér Petr Gallistl (Zlatá Koruna): „Utkání se nám povedlo herně i výsledkově. Obrana hrála skoro bez chyb a v útoku jsme byli poprvé v sezoně hodně produktivní. Jsem rád, že Sláma konečně protrhl střelecké trápení. Velice dobře také zahráli v záloze Fuciman a v obraně Kališ. U domácích mě zaujal jen gólman, který chytil minimálně čtyři další naše stoprocentní šance.“

Sestavy – Loučovice: Hüttner – Beran, Sojka, Toman, Dudla, Koutský, Šíma, Sundač (80. Tóth), J. Matulík (58. Šeda), V. Matulík, Ardó, Zlatá Koruna: Schwarz – Štěpánek, T. Weinhard, Zayml, Kališ, Rychtář, Ohnsorg, Rapčan, Fuciman, Sláma, Homer (78. P. Král).

DVĚ PLICHTY

Větřní – Roudné B 0:0, ČK 1:1 (38. Ješina – 38. Růžička).

„Byli jsme jasně lepším týmem a mladíkům od Malše toho moc nedovolili. Bohužel, tentokrát nás zradila koncovka. Hra byla dobrá odzadu, vytvořili jsme si i dost brankových šancí, ale Štěstěna nám v tomto zápase nepřála. Další domácí remíza je určitě ztráta, kterou budeme chtít nahradit a přivézt body z venku,“ vzhlíží už k příštímu zápasu v Sedlci větřínský kormidelník Vlastimil Sulzer.

Sestava Větřní: Dobrovodský – Troják (83. Mi. Votýpka), Vnuk (80. Sukdolák), Dušek, J. Dvořák, Podskalský (55. Poláček), Sivák, Ješina, Kotlár, Gutheis, R. Weinhard.

Frymburk – Sedlec 1:1 (1:0), branky: 23. Kaňa – 47. Borovka.

„Nevím jestli jsme dva body ztratili nebo jeden získali. Rozhodnout totiž mohly oba týmy. Zápas se hrál nahoru a dolů a určitě se musel líbit i divákům. My jsme museli nastoupit opět s okleštěnou sestavou, ale všichni co hráli zasluhují velkou pochvalu, a to především za bojovnost a nasazení. Pomalu kádr omlazujeme a snad se nám už povede zabrat za tři body. Určitě by to kluky nastartovalo do dalších zápasů. Pokusíme se o to třeba hned ve Zlatce!“ burcuje před příštím derby zápasem frymburský trenér Vlastimil Mertl.

Sestava Šumavy: F. Mertl – Píšek, D. Račák, Antl, Ribár, R. Mertl, M. Račák, Malina, Kaňa (71. Vágner), Brůha, Petscher.