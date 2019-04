Dosavadní lídr z Velešína po předchozí šestigólové kanonádě s Loučovicemi hostoval na horké boršovské půdě, kde sice bleskově vedl, ale nakonec i podruhé v tomto ročníku s Boršovem těsně padl.

Toho využil druhý nejvážnější aspirant postupu z Kaplice, který vydřel nejtěsnější vítězství v derby šlágru u zlatokorunského kláštera a nyní s jednobodovým náskokem vévodí pořadí áčkové skupiny. Zlatokorunští si pohoršili na pátou příčku.

V druhém prestižním souboji okresních rivalů se v bitvě o Lipno body dělily. Frymburská Šumava v závěru pohrdla přesilovkou a dokonce i penaltou a aktuálně jí patří v tabulce desáté místo, loučovický Vltavan je průběžně dvanáctý.

Vyhlídky v boji o záchranu příliš nevylepšil nováček z Dolního Dvořiště, který sice v závěru domácí premiéry zachránil aspoň bod s Hrdějovicemi, ale zůstává třináctý.

Další hořkou pilulku musel spolknout druhý okresní novic z Horní Plané. Poslední tým tabulky doma asistoval u galapředstavení dříteňského Smékala, jenž pokořil Smrčinu čtyřmi zásahy.

ROZHODL KANONÝR

Zlatá Koruna – Kaplice 0:1 (0:0), branka: 60. Lesňák.

Sestavy – Zlatá Koruna: Schwarz – Štěpánek, T. Weinhard, Zayml, Lacko, Steinocher ml. (58. Fuciman), Rapčan, Ohnsorg, Rychtář, Homer, Sláma,

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Kebl, M. Hami, Gondek, Daniel (70. Vaniš), Divoký (88. Kuchař), Micák (76. Čutka), F. Marek, Urazil (86. Pál), Lesňák.

Trenér Petr Gallistl (Zlatá Koruna): „Myslím, že jsme sehráli s favoritem dobré utkání. Hrálo se sice převážně uprostřed hřiště a šancí bylo poskrovnu, přesto to bylo zajímavé. Bylo to ovšem o jednom gólu, který bohužel dali hosté, když Lesňák využil jednu z mála povedených křídelních akcí. My můžeme jen litovat, že Sláma na začátku zápasu a pak Homer v úvodu druhé půle své šance neproměnili. Svým hráčům musím poděkovat za předvedený výkon a hostům pogratulovat k výhře, která je posouvá na první příčku. Z našeho týmu ještě vyzdvihnu Ohnsorga s Rapčanem. Oba toho v záloze opravdu hodně naběhali a byli kaplickým mladíkům minimálně rovnocennými soupeři.“

Trenér Bohdan Malický (Kaplice): „Zlatá Koruna je v poslední době pro nás neoblíbeným soupeřem a poztráceli jsme s ní plno bodů. Hráče jsem připravoval na tamní specifické prostředí a nabádal je k trpělivosti. V úvodu jsme ovšem doslova přežili klinickou smrt, kdy domácího hráče ve stoprocentní šanci vychytal brankář Schneider. Pokud bychom prohrávali, tak by to pak bylo hodně těžké otáčet. Půle ale skončila bez gólu. Nějaké náznaky jsme tam měli, ale domácí velmi dobře bránili. O přestávce jsem opět zdůrazňoval trpělivost. Věřil jsem, že jedna šance přijde a my jí využijeme. To se nakonec potvrdilo. Výhra v Koruně je hodně cenná! Tentokrát pochválím Daniela, který na kraji zálohy hrál velice dobře a navíc připravil gólovou pozici pro Lesňáka.“

U LIPNA BEZ GÓLU

Frymburk – Loučovice 0:0, ČK 0:1 (71. Dudla).

Sestavy – Frymburk: Vítek – R. Mertl, Šisler, D. Račák, Píšek, Pavlík (61. Mrazík), Petscher, Flöring (69. Tichovský), M. Račák, Budík, Rillich, Loučovice: Hüttner – Sojka, Koutský, Ardó (46. Hamburg), J. Matulík (46. Dostál), Karták (46. Fejtek), Toman, Dudla, Šeda, V. Matulík, Haviernik.

Asistent trenéra Vlastimil Mertl (Frymburk): „Derby se hrálo hodně opatrně z obou stran. Hosté byli hodně zalezlí a naše převaha byla víceméně platonická. Nějaké šance jsme tam sice v první půli měli, ale nedokázali je dotáhnout do konce. Druhá půle začala velkou šancí hostujícího Dudly, kterého nadvakrát vychytal brankář Vítek. Po vyloučení Dudly jsme si vynutili velký tlak, ale šance přišly až na konci zápasu. Nejprve Rillich sám před prázdnou bránou „dokázal“ neuvěřitelně přestřelit a pak Budík nedal penaltu. Remíza je asi spravedlivá, i když jsme v zápase měli více ze hry. Na to se ale nehraje!“

Trenér Jiří Hošek (Loučovice): „Derby moc fotbalu nepřineslo, ale bod máme, což je pro nás důležité. Nucené střídání hned tří hráčů o poločase nám moc nepřidalo, ale zvládli jsme to. Vyzdvihnu Koutského a hlavně brankáře Hüttnera, který na konci chytil penaltu.“

REMÍZA, DVĚ PROHRY

Boršov – Velešín 2:1 (1:1), branky: 30. Lepša, 78. Gruber – 1. Pomije.

„Rychle jsme vedli a pak ještě nastřelili tyč. Dát druhý gól, tak jsme asi body odvezli. Boršov ale nijak hru neměnil, dobře bránil a hrál na brejky. To se mu vyplatilo po půlhodině, kdy jsme zahráli špatně ofsajd systém. Ve druhé půli jsme postupně měli více ze hry, ale bylo to jen po vápno. Chyběla finální přihrávka i střelba ze střední vzdálenosti. Domácí pak z dalšího brejku rozhodli. Remíza by byla spravedlivější, ale na držení míče se nehraje!“ má jasno velešínský kouč František Jaroš.

Sestava Velešína: Ottenschläger – J. Zatloukal, K. Zatloukal, Jirský (78. Šváb), Zimek, F. Rozkošný, Fišer, Špát, Pomije, Šálek (66. Petr), Grznárik.

Dolní Dvořiště – Hrdějovice 1:1 (0:1), branky: 85. Tesař – 19. F. Stráský.

„Měli jsme vyhrát, ale paní Šťěstěna byla asi jinde. Dvakrát jsme nastřelili břevno a další šance pochytal hostující gólman. Velká škoda… Na druhou stranu kluci ukázali, že první třídu chtějí udržet a tato soutěž k nám patří. Zejména za druhou půli musím všechny pochválit. Vyzdvihnu Krenauera, který hrál výborně. Bohužel, přišli jsme až do konce sezony o Hoška, kterého poslal hostující obránce k zemi a náš hráč to odnesl zlomeninou nohy,“ posteskl si dvořišťský trenér Štefan Bršťák.

Sestava Dolního Dvořiště: Posel – Kouba, Krenauer, Doucha (80. Galác), Šrefl, Tesař, Kubík, Štifter, Hošek (88. Marek), Sulzer (46. Kotlár), Mitroi.

Horní Planá – Dříteň 1:4 (0:2), branky: 59. Koritar – 24., 26., 51. a 74. Smékal.

Hornoplánskou mizérii dokumentuje fakt, že mezi tyčemi nastoupil asistent trenéra… „Jeden brankář má zraněné koleno a druhý byl v práci. Bylo to jen výjimečně,“ okomentoval záskok sám Petr Kostínek. Navíc zraněného Truhláře pak už po necelých dvaceti minutách střídal patnáctiletý loňský žák Oračko.

Sestava Horní Plané: Kostínek – Boháč, Schuppler, Mir. Truhlář (19. Oračko), Adam Kvasnička, Komžák, Trančík, Ryneš, Koritar, Brůha, Klik.