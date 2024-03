/FOTOGALERIE/ Po domácí výhře nad Chvalšinami zavítala rezerva Kaplice ve fotbalové I.B třídě k dalšímu derby, tentokrát do Větřní. V zápase o šest bodů měli hosté sestavu prošpikovanou dorostenci, v základní sestavě byli dokonce čtyři. Větříňští v jarní premiéře prohráli v Boršově, v domácím prostředí pomýšleli na bodový zisk.

Fotbalová I.B třída: Větřní - Kaplice B 1:1 (0:1). | Foto: Libor Granec

SK Větřní – TJ Spartak Kaplice B 1:1 (0:1)

Branky: 89. (11) Sukdolák – 30. Hranchak. ŽK: 1:3 (Troják – F. Šedivý, F. Říha, N. Popov). Rozhodčí: Klimeš – Vejčík, Petroušek. Diváci: 100.

Sestavy - Větřní: Šimášek – Žilavý, Sukdolák, Troják, Marek, Didkivský, Kotlár, Vnuk (83. Červíček), Bílý, Sikuta, Podskalský (46. F. Bauer – 63. Kalkuš). Kaplice B: Schneider – F. Šedivý, T. Vávra, Pál, Meita (76. Lhotský), Presniakov, P. Dreiling, Nowak, Kolek (62. N. Popov), Hranchak (87. Kaňka), F. Říha.

Začátek byl oboustranně poznávací. Větší vzrušení přišlo po čtvrthodině hry, kdy Říha našel ve vápně volného Kolka, ten však svou gólovou příležitost prováhal. Hosté byli od té chvíle aktivnější a častěji se dostávali před branku soupeře. V 19. minutě Nowak vysunul do vápna Říhu, po bloku bránícího hráče míč skončil nad břevnem Šimáškovy branky. V polovině prvního poločasu Říha přesnou přihrávkou našel za obranou rozběhnutého Presniakova, ten však v gólovce mířil jen do gólmana a byl z toho jen roh. Nedlouho poté měli hosté výhodu standardní situace z velmi dobré pozice. Střela Říhy minula pravou tyč. Ve 28. minutě roh pro hosty, po centru Nowaka hlavičkoval mimo Vávra. O chvíli později se po dalším rohu dostal k odraženému míči Říha, pálil však jen nad branku domácích. Za aktivitu byli Kapličtíi odměněni po půlhodině hry, kdy z pravé strany pronikl do vápna Říha, ideální přihrávkou předložil míč nepokrytému Oleksandrovi Hranchakovi, který zblízka poslal hosty do vedení – 0:1. Ve svém premiérovém startu za muže se hned dočkal i gólu. O chvíli později gólman Šimášek kryl střelu Nowaka. Domácí se do nebezpečného zakončení dostali prakticky až ve 36. minutě. Za šestnáctkou se do míče opřel Vnuk, Schneider tvrdou ránu vyboxoval. Na druhé straně se k přímému kopu postavil Kolek, mířil mimo. Pak se o slovo přihlásil větříňský Podskalský, i jeho ránu si Schneider pohlídal a čisté konto uhájil.

Druhý poločas příliš fotbalové krásy nepobral. Domácí se herně opticky zlepšili, ale Kapličtí je do nebezpečných příležitostí nepouštěli. Hosté nedokázali do zdárného konce dotáhnout několik slibně rozjetých akcí. Chyběla lepší finální přihrávka. Čtvrthodinu před koncem zastavil Říhu v gólové pozici nesmyslně zdvihnutý praporek asistenta rozhodčího. V 85. minutě centroval z levé strany Kalkuš, nepovedený centr se snášel pod břevno, Schneider byl pozorný a míč vytáhl na rohový kop. V 89. minutě po kontaktu zkušeného Vávry s ještě zkušenějším Sukdolákem rozhodčí domácím daroval pokutový kop. Jiří Sukdolák nabídnutou možností nepohrdl a vyrovnal na 1:1. Krátce nato vypadal daleko věrohodněji zákrok Popova na pronikajícího domácího hráče, ale v tomto případě zůstala píšťalka hlavního arbitra němá. V zápase o šest bodů se tedy nakonec body dělily.

Autor: Libor Granec