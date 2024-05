Fotbalová I.B: V největším ohrožení sestupem jsou dál Větřní a Loučovice

/FOTOGALERIE/ Pět kol před koncem sezony se zdá být A skupina I.B třídy tak trochu nuda. Vítězem a postupujícím do I.A třídy jsou Lhenice, dolů jde Olešnice. Hraje se tedy již jen o to, kdo do příslušného okresu doprovodí právě Olešnici.

