Peter Fábián, trenér Chvalšin: „V úvodu hodnocení použiji slova našeho kapitána Michala Postla, když se naprosto ztotožňuji s jeho názorem. Když jedeš hrát do Zlatky, musí se sejít spousta aspektů. Třeba je mít k dispozici alespoň patnáct nebo šestnáct hráčů a ne našich třináct, z toho tři brankáře, z nichž dva museli zastoupit pozici hráčů v poli. Potřebovali bychom stoprocentní nasazení, bojovnost a aby se na nás soupeř špatně vyspal. Ničeho z toho jsme se ovšem nedočkali. Za sebe musím uznat, že domácí hráli skvěle od samého začátku a my k zápasu přistoupili opravdu špatně. Jako bychom se ze soupeře podělali, měli jsme v hlavách, že hrajeme s aspirantem na postup, a to nás doslova položilo. Možná by byl zbytek utkání zajímavější, kdybychom za stavu 2:0 dostali možnost jasné penalty. Možná by nás to zvedlo, ale to jsou pouze slova možná a kdyby. Naše hra byla opravdu hrozná a prohrát jsme si zasloužili. Dostali jsme lekci, ale věřím, že nás to nepoloží do dalších zápasů. Nyní hrajeme doma s Velešínem, který je jako jediný bez bodu, a měli bychom vyhrát a napravit si chuť. Musíme se vrátit k naší bojovnosti, nasazení a chuti zvítězit, což nás v předchozích duelech zdobilo."

Branky: 57. a 71. Persán, 12. Wagner, 18. Fuciman, 40. Král, 86. Bjaček. Rozhodčí: Zabilka – Vejčík, Lach. ŽK: 0:1. Diváci: 150.

Spartak Kaplice B – Slavoj Ledenice 3:6 (1:4)

Jaroslav Kučera, trenér Kaplice B: „Do zápasu jsme vstoupili jsme aktivně, z toho pramenil velký tlak v úvodních patnácti minutách, ale nedokázali jsme jej zužitkovat gólově. Hosté si zkušeně počkali a trestali naše chyby. Po změně stran jsme se chtěli pokusit nepříznivý vývoj zvrátit, bohužel, přišly další minely a dostalůi jsme další dva góly. Pak už jsme neměli sílu ani chuť něco s tím dělat. Nyní nás čeká duel na horké půdě ve Zlaté Koruně, kde bychom rádi tento výprask odčinili.“

Branky: 18. Nowak, 69. (pen.) Bárta, 76. Vaniš – 14. (pen.) a 88. Bednář, 26. a 70. Maxa, 36. a 39. Pytlík. Rozhodčí: Ondra – Picka, Večerník. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

SK Mladé – FC Velešín 4:1 (2:0)

Stanislav Šálek, kapitán Velešína: „Do zápasu jsme šli s tím, že nemáme co ztratit. Zhruba čtvrt hodinky se nám dařilo plnit, co jsme ři řekli, ale pak si zase začal každý dělat, co chtěl, čehož soupeř využil a dal nám dva góly. Po změně stran se nám v 62. minutě povedlo snížit, ale místo toho, abychom se zvedli, úplně jsme odpadli a inkasovali jsme další dvě naprosto zbytečné branky. A bylo po zápase… Nejsme na tom dobře, máme nějaká zranění, chybí fyzička, není to jednoduché.“

Branky: 16. Ludvík, 19. Moudrý, 66. Červený, 78. Šafrata – 62. Šálek. Rozhodčí: Filípek – J. Chvála, Pileček. ŽK: 1:0. Diváci: 61.

Sokol Olešnice – SK Větřní 4:2 (2:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Musím říct, že zápas jako takový se fotbalově hodnotit nedá. Hrací plocha nevypadala jako hřiště, ale odsouhlasili jsme, že to odehrajeme a bylo to pro oba celky stejné. Víme, jak těžké je hledat při zaměstnáních nějaký náhradní termín a stejně si myslím, že by se stav hrací plochy příliš nezlepšil. A jezdit někam na umělku je nesmysl. Domnívám se, že jsme prohrát určitě nemuseli, ale neproměnili jsme vyložené šance. U nás je to odraz toho, že nás gólově táhne šestnáctiletý dorostenec nebo momentálně chybějící zadák Ješina. A to je špatně, nemůžeme brankově spoléhat jen na mladíčka a stopera. To pak budeme mít všude těžké.“

Branky: 18., 30. a 76. Raab, 48. Lavička – 49. a 58. Churan. Rozhodčí: Hnilička – Studený, Špelina. ŽK: 0:1. Diváci: 50.

Slavoj Hrdějovice – Šumava Frymburk 4:0 (1:0)

Václav Čábela, trenér Frymburku: „Do zápasu jsme opět nastoupili v jiné sestavě než posledně. I tak jsme první poločas odehráli celkem dobře a drželi jsme s kvalitním soupeřem, který vede tabulku, krok. Po změně stran nám však na těžkém terénu začaly docházet síly a domácí toho využili.“

Branky: 51., 60. a 80. Studnička, 13. Tressl. Rozhodčí: Svoboda – Saidl, Vodička. ŽK: 2:3. ČK: 1:0 (67. Pavel). Diváci: 60.