Branky: 30. Sláma, 55. (pen.) Kroupa, 82. Persán. Rozhodčí: Ovčáček st. - Studený, Ovčáček ml. ŽK: 3:4. Diváci: 100.

FC Velešín – Šumava Frymburk 1:1 (0:0)

Václav Čábela, trenér Frymburku: „Venkovní utkání jsme opět nezvládli. Od začátku nás míč neposlouchal a neplnili jsme, co jsme si řekli před zápasem. Hráli jsme strašně složitý fotbal. Místo jednoduchého přechodu do útoku jsme zpomalovali hru, chyběly náběhy, rychlé míče za obranu. Prostě z naší strany fotbal bez myšlenky. Za tenhle výkon jsme si nezasloužili vyhrát.“

Branky: 67. Šálek – 89. Mertl. Rozhodčí: Zabilka – Křížek, Večerník. ŽK: 1:1. Diváci: 60.

Malše Roudné B – SK Větřní 0:1 (0:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „K zápasu jsme jeli z různých důvodu silně oslabeni a tudíž jsem měl obavy, jak to zvládneme. Musím však před klukama smeknout a poděkovat jim za jejich přístup a bojovnost i to, jak plnili pokyny. Někteří dokonce nastoupili s teplotou, se svalovým zraněním a přesto tam odevzdali všechno. Ukázali charakter a v pravý čas se dokázali všichni semknout. Je škoda, že tu zodpovědnost a respekt nemají k sobě všichni. Důležitý moment přišel už ve 4. minutě kdy Votýpka chytil penaltu a celkově byl celý zápas naprosto bezchybný, čímž výrazně pomohl celému mančaftu tím pomohl. Teď se připravíme na derby do Chvalšin a všichni dobře víme, že musíme odčinit loňský zápas u nich, před nímž vice než polovina týmu nedodržela životosprávu.“

Branka: 74. Podskalský. Rozhodčí: Ondřej – Ovčáček, Tomaň. ŽK: 4:5. ČK: 0:1 (Krák). Diváci: 120.

Spartak Trhové Sviny B – Sokol Chvalšiny 3:2 (2:2)

Imrich Hrabovský, vedoucí mužstva Chvalšin: „Zápas se mi hodnotí složitě. Ačkoliv naše hra mohla působit hrozivě, někdy až neomaleně, neřekl bych, že jsme odehráli špatný zápas. Stál proti nám dobrý a kvalitní soupeř, jehož není vhodné nikterak podcenit. Znát určitě byla i podpora z áčka respektive šikovných dorostenců. První půlhodinu nás Sviny doslova mlely, byť jsme si góly dali prakticky sami. Do utkání nás dostala jedna ojedinělá chyba na straně domácího týmu. Dokázali jsme vyrovnat a v tu chvíli jsem jistě nejen já věřil, že minimálně na bod dosáhnout můžeme. To navíc potvrdila i druhá půle, kterou jsme dobře začali a nechybělo mnoho, abychom se dostali do vedení, jenomže soupeř naší nedůslednost potrestal a poté si již dokráčel pro výhru, kterou potřeboval i on. Udělali jsme několik chyb, ale kluci zápas odmakali a za to je chválím. Děkuji jim za to, že se nesložili po vlastním gólu ani po dvojnásobném manku a pořád dřeli. Tentokrát to na body ovšem nestačilo. Mladý Adam Pšenička, tuším, že dvacetiletý, zápas odřídil celkem v klidu bez nutností nějakého otáčení a zákeřností, stejně tak pánové podél lajn. S Lukášem Kotnauerem jsme spokojeni prakticky vždy a klobouk smekám před téměř osmdesátiletým Karlem Horou. Divím se, že to pana Horu stále ještě baví a že to má zapotřebí, namísto aby užíval důchodového věku. Za hru děkuji také soupeři. Osobně se nebojím říci, že by zápasu slušela remíza, ale jejich zasloužené vítězství tímto nerozporuji. Ať se vám daří, chlapi.“

Branky: 6. vlastní (Holas), 38. Petr, 56. Baštýř – 40. vlastní (Novák), 44. Fučík. Rozhodčí: Pšenička – Kotnauer, Hora.

Slavoj Hrdějovice – Spartak Kaplice B 4:1 (4:1)

Branky: 36. a 43. Tressl, 1. Studnička, 15. Voráček – 27. Pál. Rozhodčí: Picka – Pečenka, Hora. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (83. Klícha). Diváci: 80.