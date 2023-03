V klidu mohou být v Kaplici. Béčko Spartaku je aktuálně na pátém místě tabulky s dostatečným bodovým polštářem na místa znamenající problémy se záchranou. Béčko Kaplice na úvod jara hostí Velešín, který naopak pokulhává na samotném dně tabulky. A pokud ve Velešíně na jaře pořádně nezaberou, čeká je sešup do okresu.

Od osmého do desátého místa jsou naskládány Větřní (18 bodů), Frymburk (16), Chvalšiny (14). Na předposlední Sedlec má Větřní polštář deseti bodů a může být zatím relativně v klidu. V prvním jarním kole cestuje Větřní do Ledenic (4. místo) a každý bodík by byl velice dobrý). Frymburk cestuje do Boršova nad Vltavou. Ten je na 12. místě a Frymburští by měli myslet minimálně na bod, aby si nenechali soupeře dotáhnout moc blízko. A ven zajíždějí i fotbalisté Chvalšin. Ty čeká souboj v Olešnici (7. místo). I zde platí, stejně jako pro Větřní, že každý bod ze hřiště soupeře se počítá.

Tak to je první jarní kolo. A je jisté, že nás čeká alespoň v několika úvodních kolech hodně zajímavé jaro.