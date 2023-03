/FOTOGALERIE/ Start do jarní části má za sebou A skupina fotbalové I.B třídy. Jak úvodní zápasy viděli trenéři týmů z Českokrumlovska?

Fotbalová I.B třída: Spartak Kaplice B - Velešín 5:0 (2:0). | Foto: Libor Granec

Kaplice B – Velešín 5:0 (2:0)

Branky: 2. Smolen, 34. Bárta, 80. Štěpánek, 84. a 90. Štrbačka.

„Vstup do jara jsme chtěli zvládnout, zvláště z pozice favorita. Rychlý gól nás nasměroval za vítězstvím. Jinak bylo ale v zápase oboustranně mnoho nepřesností. Dvoubrankové vedení bylo po poločase příjemné. Hosté se po změně stran zvedli a mohli zápas zdramatizovat, proti byl však náš brankář. V závěrečné desetiminutovce jsme výhru stvrdili třemi góly. Vítězství je zasloužené, na druhou stranu je třeba sportovně přiznat, že konečné skóre je pro hosty až příliš kruté,“ shrnul utkání kaplický trenér Jaroslav Kučera.

„Nepovedl se nám začátek zápasu a po dvou minutách přišel po naší chybě trest a první gól soupeře. Poté se hra ustálila, ale před koncem poločasu jsme vyrobili další chybu, kterou domácí potrestali. Do druhé půle jsme vstoupili lépe, chtěli zápas zdramatizovat, bohužel jsme se nedokázali střelecky prosadit. Na konci zápasu jsme hru otevřeli a věnovali soupeři penaltu. V tu chvíli bylo po zápase,“ komentoval duel velešínský trenér Jaroslav Snopek.

Kaplice přivezla skvělé tři body, Dolní Dvořiště doma "jen" remizovalo

Olešnice – Chvalšiny 0:0

„Byli jsme si dobře vědomi, že první zápas po zimní přestávce bude těžký. V Olešnici se hraje složitě všem a byť se nakonec hrálo na náhradním hřišti v Horní Stropnici, nekladli jsme na změnu vyšší důležitost. Do zápasu jsme šli s vidinou, že rozhodně nechceme a nehodláme odjet s prázdnou. Čekal nás složitý, nerovný a rychlý, tvrdý povrch, kdy nám dělaly problémy nepřirozené odskoky balonu a každé sebemenší podcenění situace vedlo k hrubé chybě a přímému ohrožení naší brány. Terén dělal problémy jak nám, tak Olešnickým a výsledkem byl nepříliš koukatelný fotbal. Hrálo se bojovně na obě strany, a i když jsme si během první půle vytvořili několik dobrých příležitostí, nezvládli jsme kloudně zakončit. Na druhé straně úspěšně úřadoval náš brankář Cába. Po změně stran se karta obrátila a Olešnice byla lepší. Alespoň co se tutovek týče. Zatímco my si vinou špatné finální přihrávky nevypracovali téměř nic, soupeř mohl úročit ze dvou nejnebezpečnějších situací celého utkání. V prvním případě ovšem skvěle zasáhl Cába, o nedlouho později požár hasil se stoperem Decarlim za minutu dvanáct. S trenérem jsme se jasně shodli, že je remíza spravedlivá pro obě strany. Ačkoliv hra postrádala na atraktivitě, kluci odehráli dobrý zápas, což podtrhli bojovným výkonem, který nám zajistil důležitý bod z venku. Na podzim jsme jich totiž moc nepřivezli,“ hodnotil utkání vedoucí chvalšinského týmu Imrich Hrabovský a dodal: „Příští týden hrajeme doma a věřím, že nám bude klapat to, co se nám nyní nevedlo. K dispozici navíc budou hráči, na které jsme se tentokrát spolehnout nemohli a společně půjdeme za tím, abychom Boršovu oplatili podzimní porážku z jeho půdy.“

Kompletní report z utkání na https://sokol.chvalsiny.cz/2023/03/26/slet-dvou-sokolu-branku-nenabidl-body-se-delily/

Tři českokrumlovské body trefil Dominik Tůma, navíc do prázdné brány

Ledenice – Větřní 4:1 (1:0)

Branky: 22., 47. a 73. Čermák, 90. Maxa – 60. Vnuk.

„Vstup do jarní části sezony se nám nevydařil a zaslouženě jsme prohráli. Směrem dozadu jsme individuálně nadělali až moc chyb a naopak směrem dopředu kromě nějakého rohu nebo standardní situace jsme si nebyli schopni pořádně ze hry nic vypracovat. Ta forma není dobrá a musíme vymyslet, jak z toho ven,“ komentoval utkání trenér Větřní Rudolf Weinhard.

Zlatá Koruna – Roudné B 3:2 (2:2)

Branky: 38. a 57. Konečný, 43. Šebelka – 24. Jusufi, 29. Stieranka.

„Úvodní vstup do jarní části sezony s Roudným hodnotím jako dobrý, a to i přesto, že první poločas nebyl do 30. minuty z naší strany optimální. Museli jsme dotahovat vedení soupeře o dvě branky a tu vyrovnávací se nám podařilo vstřelit až v samém závěru poločasu a to ještě po chybě brankáře hostí. Druhý poločas jsme zvýšili aktivitu a přidali i třetí, rozhodující branku. Bylo to spíše bojovné utkaní a ke kvalitě hry nepřispěly ani sněhové přeháňky,“ komentoval utkání domácí trenér Jan Prener a doplnil: „Zvládli jsme důležité utkaní, ale v příštích zápasech si musíme dát pozor a neopakovat chyby z utkání s Roudným.“

Věřil jsem, že to kluci i v deseti otočí, říká trenér Václav Domin

Boršov nad Vltavou – Frymburk 2:0 (1:0)

Branky: 18. Macík, 55. Řežáb.

„První jarní zápas v Boršově se nám moc nepovedl. Soupeř měl od začátku ve všech směrech navrch. Byl lepší na balonu, důraznější v obraně i ve hře s míčem. My jsme měli problém s přechodem jak do útočné fáze, tak i s obrannou činností. Nepodrželi jsme míč na svých kopačkách a měli moc zbytečných ztrát balonu. Co vidím jako pozitivum, je výkon gólmana Marka Vítka a mladého obránce Lukáše Řepy,“ shrnul utkání frymburský trenér Václav Čábela.