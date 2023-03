/FOTOGALERIE/ První jarní body pro strakonický Junior visely moc vysoko. Strakoničtí sice drželi vyrovnaný stav hodně dlouho, ale v závěru Hluboká udeřila.

Fotbalisté Junioru padli na Hluboké 1:3. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

TJ Hluboká nad Vltavou - FK Junior Strakonice 3:1 (1:1)

Branky: 38. Hrachovec, 80. Otepka, 85. Hájek – 32. Chalupa. ŽK: 5:4 (Otepka, Hrachovec, Hájek, Krejčí, Šuba – Rozhoň, Rybák, Krejčí, Butnaru). Diváci: 100. Rozhodčí: Petričák – Nedvěd, Krčín.

Sestava Strakonic: Kozlík – Zahrádka, Rozhoň, Bublík, Rybák, Smola – Máška (61. Butnaru), Chalupa, Benedikt, Bílý - Krejčí.

Domácí byli v prvním poločase lepším týmem a prvně zahrozili již v 9. minutě Peckou, který hlavou trefil břevno. My jsme naši hru založili na kompaktní obraně a vyráželi do nebezpečných brejků. Ve 26. minutě Hájkova hlavička mířila do šibenice, ale Kozlík ji stačil vytáhnout na rohový kop. Ve 31. minutě se Bílý protáhl po lajně až do vápna a zpětnou přihrávkou našel nabíhajícího Chalupu a ten míč uklidil do branky - 0:1. Ve 38. minutě, když se domácí nemohli dostat do šance kombinací, tak Hrachovec vyslal z 25 metrů pumelici, která skončila v brance - 1:1.

Druhý poločas měl stejný průběh. Do první šance jsme se dostali my v 64. minutě. Po trestném kopu Bublíka se ke střele dostal Krejčí, ale brankář míč vyrazil na rohový kop. V 68. minutě Kozlík reflexivně chytil střelu Hrachovce z malého vápna. Důležitý moment přišel v 78. minutě po rychlém brejku, který založil Bílý, přihrál Krejčímu a ten naservíroval balon na úplně volného Smolu. Ten ve stoprocentní šanci selhal. A jak to tak bývá, domácí tři minuty poté Otepkou přesně trefili a místo 2:1 pro nás to bylo 2:1 pro domácí. Ve zbytku utkání jsme hru otevřeli ve snaze vyrovnat a v 86. minutě z vykombinované akce dal Hájek na konečných 3:1.

Autor: Jiří Cibulka