Blaník Strunkovice nad Blanicí – Spartak Kaplice 2:1 (2:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Na zápas do Strunkovic jsme jeli bez dvou hráčů základní jedenáctky a kluky, kteří je zastoupili, musím pochválit. První poločas jsme zahájili výborně a vytvořili jsme si dvě šance, které však dobře chytající domácí brankář zneškodnil. Potom jsme se však ze hřiště vytratili a Soupeř do přestávky potrestal naše dvě hrubé chyby v obranné fázi. Do druhé půle jsme vlétli parádně a Gutheis krásnou střelou z přímého kopu ve 47. minutě snížil. Pak jsme Strunkovice zmáčkli, ale bohužel, bez gólového efektu. Je to škoda, myslím, že to bylo remízové utkání. Nyní se musíme připravit na derby s Dolním Dvořištěm a troufnu si říct, že nás čeká hodně houževnatý protivník.“