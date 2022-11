Branky: 17. Fišer – 24., 34., 62. Gutheis, 57., 70. Daniel, 14. Divoký, 37. Procházka, 58. Pastier. Rozhodčí: Barva – Vejčík, Handšuch. ŽK: 6:2 (Dzhuravets, Lukáš, Fux, Andres, Rokůsek, J. Varyš – Gutheis, Pál). Diváci: 50.

Kaplice: F. Říha – Štrbačka, T. Vávra (67. J. Smolen), Kuchař, Gondek – Pastier, Procházka (59. Pál), Čutka, Vaniš (53. Daniel) – Divoký, Gutheis (76. Bárta).

FK Dolní Dvořiště – SK Mirovice 3:4 (2:1)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Chtěli jsme potvrdit bod se hřiště vedoucích Strunkovic, bohužel se nám to nepodařilo. Úvodní poločas jsme sice vyhráli 2:1, ale nástup do druhého se nám vůbec nepovedl. Vybrali jsme si hluchou desetiminutovku, během níž naše chyby soupeř potrestal třemi góly. Brzy jsme snížili a věřil jsem, že vyrovnáme, ale už jsme se do zakončení moc nedostali. Mirovice si výhru zkušeně pohlídaly. Pokud pominu, že jsme prohráli, průběh utkání byl zajímavý a divákům se musel líbit. Kluky musím pochválit, bojovali až do konce. Soupeř však potvrdil kvalitu a mohu mu jen pogratulovat.“

Branky: 42. a 65. Michael Tesař, 7. Štifter – 11. a 55. Štochl, 51. Císař, 59. Převrátil. Rozhodčí: Tupý – Albert, Kovařík. ŽK: 1:1 (Kubík – Čejdík). Diváci: 120.

D. Dvořiště: Jirkal – Pecha, Krenauer (89. Hošek), Fořter, Kouba – Michael Tesař, Doucha (29. Tichý), Micák (64. Smolen), Urazil, Štifter – Kubík.