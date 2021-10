Už deset kol má za sebou krajská fotbalová I.A třída mužů. Kaplice zvládla domácí duel s posíleným prachatickým béčkem, Velešín dlouho sahal po senzaci na půdě druhých Mirovic, ale nakonec se musel před favoritem sklonit hlavně kvůli špatné koncovce.

fotbalisté Kaplice (v černobílém) si doma poradili s prachatickým béčkem, které zdolali 2:0. | Foto: Libor Granec

Spartak Kaplice – Tatran Prachatice B 2:0 (1:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Domácí utkání s Prachaticemi jsme zvládli na výbornou, a to především po taktické stránce. Nechali jsme soupeře hrát a vyráželi jsme do brejků, z nichž se nám dva povedlo proměnit. V prvním případě se krátce před přestávkou prosadil Vaniš, těsně před koncem utkání pak pečetil naše vítězství Pastier. Soupeř byl hodně kvalitní, v sestavě měl tři hráče z áčka, o to víc si zisku tří bodů ceníme. A pomalu se nám také začínají vracet někteří hráči z marodky, což je samozřejmě velmi pozitivní zpráva.“