/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová I.A třída se ve skupině A pořádně dramatizuje na sestupových místech. Pro Kaplici a Dolní Dvořiště je nyní každý bod důležitý.

Čkyně - Dolní Dvořiště 2:2. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Spartak Kaplice - Planá u ČB 0:1 (0:0)

Branka: 71. Šteyer Petr.

"Domácí zápas jsme opět nezvládli. První poločas jsme byli lepší my, ve druhém Planá. V první půli jsme měli dvě či tři velmi dobré šance, ale neproměnili je. Planá nás ve druhém poločase potrestala Šteyerem po krásné narážečne. Doma se nám nedaří. Musíme zapracovat na hře do zavřené obrany soupeře," komentoval utkání kaplický tenér Zbyněk Ginzel.

1/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Kaplice - Planá u ČB. 2/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Kaplice - Planá u ČB. 3/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Kaplice - Planá u ČB. 4/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Kaplice - Planá u ČB. 5/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Kaplice - Planá u ČB. 6/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Kaplice - Planá u ČB. 7/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Kaplice - Planá u ČB. 8/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Kaplice - Planá u ČB. 9/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Kaplice - Planá u ČB. 10/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Kaplice - Planá u ČB. 11/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Kaplice - Planá u ČB.

SK Čkyně - FK Dolní Dvořiště 2:2 (2:1)

Branky: 15. Kralik Roland, 21. Bujok Gustav - 34. Krenauer Jan, 66. Štifter Šimon.

"Dnešní hodnocení zápasu je už příjemnější než po minulých zápasech. Jeli jsme do Čkyně s tím, že už musíme něco urvat. Bohužel přišla 21. minuta a my už 2:0 prohrávali. Upřímně jsem se bál, co to s klukama udělá. Od té chvíle jsme se ale začali dostávat do tempa a zaslouženě snížili. Druhý poločas se nám povedlo střídání, když na hřiště šel vysoký Kříž a domácím prakticky znemožňoval jejich dlouhé nákopy, když většinu dokázal zastavit. Vyrovnali jsme a chtěli to strhnout na svoji stranu. Mohlo se to podařit. Ale Štifter napálil míč z trestnaku do tyče. Na druhou stranu nás v 90. minutě podržel Míra Jirkal, když bravurním zákrokem zlikvidoval trestňák domácích. Pro kluky dobrá vzpruha a doufám, že něco dovezem hned v pondělí z Vimperka," hodnotil utkání trenér Dolného Dvořiště Štefan Bršťák.