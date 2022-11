Branky: 11., 49. a 75. (pen.) Kadlec, 61. Wohlgemuth, 63. Navrátil, 68. Goretki – 87. Gutheis. Rozhodčí: Tomaň – Tupý, Ondřej. ŽK: 1:4 (Zachař – Daniel, Vaniš, Gutheis, Divoký). Diváci: 80.

Kaplice: F. Říha – Štrbačka, T. Vávra (75. Smolen), Kuchař (61. Bárta), Gondek – Daniel (61. Pál), Procházka (80. Nowak), Čutka, Vaniš – Divoký, Gutheis.

TJ Blatná – FK Dolní Dvořiště 4:2 (3:1)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Upřímně říkám, že jsme si jeli pro body, ale nevezeme nic. Bohužel, během úvodních dvaceti minut jsme dostali těžký direkt v podobě tří gólů. Je smutné, když vlastními chybami darujeme soupeři šance, z nichž nás trestají, i když musím uznat, že Blatná vstřelila krásné góly. Bál jsem se, co to s kluky udělá, ale věřil jsem, že s přídělem neodjedeme. A my opravdu začali hrát a být nebezpeční. Po kontaktním gólu jsme se zvedli a chtěli s výsledkem něco udělat. Poločas jsme dohráli za stavu 3:1, i když šance na další gól byly. O přestávce jsme si něco řekli a doufal jsem, že s výsledkem ještě něco dokážeme udělat. A nebyl jsem daleko od pravdy. Kdybychom totiž po hodině hry vedli 4:3, nikdo by nemohl nic říct. Domácí jsme doslova zamkli a vytvářeli si šance za šancí, z nichž některé byly skutečně vyložené, ale pro naše střelce to, bohužel, nebyl asi ten správný den. Naopak, z ojedinělého brejku jsme inkasovali počtvrté a už nebyla síla to zvrátit. Ale kluky musím i přesto pochválit. Přestože jsme si to sami pokazili, snažili jsme se a měli příležitosti to otočit. Ale nebylo nám souzeno. Teď nás čekají poslední dva zápasy, v nichž chceme urvat nějaké body. Nejlépe hned s Planou.“

Branky: 7., 10. a 63. Král, 21. Kůst – 23. a 76. (pen.) Kubík. Rozhodčí: Průchová – Písek, Ryneš. ŽK: 5:6 (Kůst, Král, Míka, Rakovan, Hlaváč – Zeman 2, Krenauer, Štifter, Kubík, Fořter). ČK: 0:1 (83. Zeman). Diváci: 158.

D. Dvořiště: Jirkal – Pecha, Krenauer, Fořter, Kouba – Michael Tesař, ,Micák (71. Zeman), Kubík, Mac Tesař (55. Tichý), Štifter – Urazil.