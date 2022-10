Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Zápas v Plané jsme chtěli vyhrát a potvrdit tři domácí body s Blatnou. To se nám nepodařilo a musím říct, že za remízu jsme rádi. Prvních patnáct minut nám soupeř zatápěl, ale jeho úvodní tlak jsme přečkali a hru vyrovnali. První půle tak branku nepřinesla. Po změně stran nám mohl dát domácí Carda dva góly, ale zaváhal. Pak jsme vystrčili růžky i my krásným průnikem Gutheise, ale Štrba mu balon nevrátil, jak měl, přišla ztráta ve vápně soupeře a paradoxně jsme z brejku inkasovali. Kluci však nadále makali a po zásluze jsme dokázali deset minut před koncem trefou Vaniše vyrovnat. Utkání se hrálo na těžkém terénu, což více vyhovovalo Plané, i když to bylo pro oba týmy stejné. Ale jak říkám, s bodem musíme být spokojeni.“

Branky: 73. Kořínek – 80. Vaniš. Rozhodčí: Herzog – Cigáň, R. Šťastný. ŽK: 1:2 (Kořínek – Štrbačka, Vaniš). Diváci: 80.

Kaplice: F. Říha – Štrbačka (84. Svoboda), T. Vávra, Kuchař, Gondek – Daniel (84. Nowak), Procházka (46. Doubrava), Divoký, Vaniš – Gutheis, Pál (70. J. Smolen).

SK Dolní Dvořiště – SK Čkyně 1:1 (1:1)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Doma jsme chtěli potvrdit výhru ze Lhenic, ale bod bereme, protože si myslím, že remíza je pro oba spravedlivá. Jak my, tak hosté mohli zápas převážit na svojí stranu, ale svůj den měli oba brankáři. Pro diváka to byla kvalitní podívaná a já musím kluky za předvedený výkon pochválit. Pomalu tři týdny totiž kvůli potížím se zraněnými hráči netrénujeme poctivě. Někteří nastupují s nedoléčenými šrámy a pod prášky a mají třeba problém vůbec ukopnout míč. I tak se dokážeme semknout a na hřišti makat. V tomhle před týmem smekám. Vyzdvihnout musím výkon Kubíka. Ukázal, jak moc důležitý na hřišti je. Nás teď čeká výjezd do Strunkovic. Bude to náročný zápas, ale věřím, že nějaký bod dovezeme.“

Branky: 33. Urazil – 31. vlastní (Štifter). Rozhodčí: R. Šťastný – Cigáň, Herzog. ŽK: 4:3 (Micák, Tichý, Kubík, Krenauer – Králik, Mikeš, Turek). Diváci: 100.

D. Dvořiště: Jirkal – Pecha (32. Smolen), Krenauer, Doucha (62. Fořter), Kouba –Michael Tesař, Micák (78. Mac Tesař), Kubík, Urazil – Štifter, Zeman (46. Tichý).