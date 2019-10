SK Planá – Spartak Kaplice 1:1 (1:0)

Bohdan Malický, trenér Spartaku Kaplice (6. místo): „K vidění bylo utkání rozdílných poločasů. My do něj nevstoupili špatně, získali jsme územní převahu, ale naše pološance jsme nezakončili, protože nám chybělo více důrazu. Pak převzal iniciativu soupeř a po naší chybě v pokutovém území se dostal do vedení. Druhá půle už byla úplně o něčem jiném, měli jsme výraznou převahu a byla jen otázka času, zda se nám povede výsledek zvrátit. Podařilo se nám aspoň vyrovnat a vzhledem k průběhu je remíza asi spravedlivá. Bod z Plané je dobrý.“

Branky: 26. Kořínek - 66. Micák.

Rozhodčí: Boček - Vican, Saidl. ŽK: 3:1. Diváci: 92.

Kaplice: Říha – Štrbačka, T. Vávra, Čutka, Gondek, F. Marek, Divoký, Micák, Vaniš (80. Daniel), Pál (59. Kuchař), Urazil.

FC Velešín – TJ Nová Ves 3:3 (0:1)

František Jaroš, trenér FC Velešín (7.): „Obě mužstva se snažila hrát kombinační fotbal bez neadresných nakopávaných míčů. Výsledkem toho byl kvalitní fotbal, který se musel divákům líbit. Přispěli k tomu také rozhodčí, kteří hru zbytečně nepřerušovali. Poločas skončil vedením hostů, když si Zatloukal dal vlastní gól po nedorozumění s brankařem. O branku si říkal trestný kop Zimka, jenž šel téměř do šibenice, ale hostující brankař míč skvěle vyrazil na roh. Na začátku druhé půle měl soupeř velkou šanci, ale naštěstí šel balon těsně vedle. Pak jsme měli více ze hry a povedlo se nám skóre otočit po pěkné hlavičce Grznárika v 54. a přesném zakončení Šálka v 61. minutě. Hra se vyrovnala a hosté měli několik příležitostí, až se jim povedlo v 67. minutě srovnat. Obě mužstva se pak snažila strhnout vítězství na svou stranu. V 77. minutě se po pěkném sólu trefil Přibyl, Nová Ves však vsadila vše na útok a zaslouženě vyrovnala. Myslím si, výsledná remíza je spravedlivá.“

Branky: 54. Grznárik, 61. Šálek, 77. Přibyl - 37. vlastní (Zatloukal), 67. Procházka, 85. Holý.

Rozhodčí: Cigáň - Kollmann, Juráň. ŽK: 6:3. Diváci: 120.

Velešín: Ottenschläger - Jirský, Šváb, Přibyl - Grznárik, Fišer, Zimek, Pomije - Šálek (89. J. Mikeš) - Špát, Zatloukal.