Zbyněk Ginzel, trenér Spartaku Kaplice: „Ve Vodňanech se nám vůbec nepovedl úvod. V 18. minutě jsme prohrávali 0:3 a o pět minut později jsme dostali další gól. těsně před pauzou navíc Divoký spatřil červenou kartu a bylo po utkání. První dva góly jsme inkasovali po standardkách a tím jsme dostali soupeře na koně. Nás to naopak srazí do kolen, dáme hlavy dolů a přestaneme hrát. Soupeři gratuluji k zasloužené výhře.“

Branky: 18. a 89. (pen.) Matoušek, 10. Otepka, 14. Brož, 38. Benedikt, 51. Bína - 83. Gondek.

Rozhodčí: Eibl - Pečenka, Klimeš. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (43. Divoký). Diváci: 100.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Čutka, Gondek, T. Vávra, Daniel, Vaniš, Divoký, Fišer, Kuchař, Urazil (46. Pál).

FC Velešín – Tatran Prachatice 0:4 (0:2)

Stanislav Kysela, asistent trenéra FC Velešín (13.): „Bohužel ani druhý zápas před početným domácím publikem se nám nepovedl. Na poslední chvíli se nemohl dostavit brankář, a tak do branky nastoupil hráč. To se ukázalo jako jeden z rozhodujících momentů. Hra v poli byla celkem vyrovnaná. Na rychlý gól Prachatic jsme mohli rychle odpověď, bohužel Zimek v jasné šanci z malého vápna hlavičkoval jen do náruče brankáře a i jeho druhou šanci stačil hostující gólman vyrazit na roh. A tak se opět dostali ke slovu hosté a lehkou střelou zvýšili na 2:0. V podobném duchu pokračoval i druhý poločas, kdy jsme ještě dvakrát inkasovali po střelách ze střední vzdálenosti, když jedna z nich padla z trestného kopu.“

Branky: 5., 15., 51. a 79. Babka.

Rozhodčí: Kocina - Novotný, Kadlec. ŽK: 2:0. Diváci: 100.

Velešín: Smolík - Zatloukal, Přibyl, Biňovský, Rameš (75. Čulík) - Šváb (90. Bartizal), Zimek, Pomije, Šváb, Petr (46. Hynšt) - Šálek.