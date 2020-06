Ze sestavy Spartaku z předchozího utkání chyběla hned čtveřice hráčů. Navíc již v průběhu první půle musel ze hry odstoupit kvůli zranění Micák. Ve čtvrté minutě jako první zahrozila Kaplice. Po výkopu brankáře Schneidera, zatáhl míč Lesňák, předložil jej Urazilovi, ten však branku domácích minul. Ti se osmělili v minutě čtrnácté. Po přesném Dušákově centru byl v dobré pozici Ondřej Dvořák, míč však nezasáhl dle svých představ a ze šance nebylo nic. Na druhé straně poslal Kuchař přesný pas za obranu, Urazil přehodil vyběhnutého brankáře Marka Dvořáka, míč který směroval mimo se pokusil dorazil do branky ještě Lesňák, hlavou však rozvlnil pouze boční síť.

Domácí hráli velice dobře a nebojácně. V devatenácté minutě zachránilo Schneidera po střele Jaroslava Hrušky břevno. O chvíli později pro změnu tutová šance pro hosty. Z levé strany přesně centroval Vaniš, balón přelétl gólmana, na zadní tyči se před Danielem odkryla zcela prázdná bránu, ten ji však trestuhodně minul. Ve 33. minutě měl domácí gólman Marek Dvořák i štěstí, když po Čutkově přiťuknutí pálil tvrdě zdálky Kuchař, domácí gólman se jen ohlédl za míčem, který těsně minul pravý horní roh jeho svatyně. Bezbrankový stav vydržel až do 43. minuty, kdy sice gól vstřelili Kapličtí, ale z vedení se radovali hráči Neplachova. Robert Daniel zahrál malou domů nešťastně mimo dosah brankáře Schneidera a bylo to 1:0. Do kabin se však odcházelo ze nerozhodného stavu. Po levé straně pláchnul obráncům Lesňák, přesnou přihrávkou našel před bránou nabíhajícího Marka Urazila a bylo to 1:1.

Po přestávkových změnách v sestavách obou týmů to po změně stran chvíli trvalo, než se událo něco zaznamenání hodného. V 57. kryl střelu Dušáka v brance Spartaku debutující Fabián Bílý. Po hodině hry kapitán Gondek vyslal přesnou přihrávkou do vápna Lesňáka, ten byl u míče dříve než gólman Marek Dvořák a pískala se penalta. K ní se postavil Gondek, ale hrdinou okamžiku se stal neplachovský gólman, který dokázal střelu vyrazit. Gól se neurodil ani o chvíli později po velkém závaru před domácí brankou.

A tak udeřili domácí fotbalisté. Marek Dvořák poslal dlouhý nákop na polovinu Spartaku a po nedorozumění obránců postupoval sám na bránu Tomáš Hindy a gólmana Bílého prostřelil – 2:1. O vyrovnání se mohl o pár minut později postarat Lesňák, z levé strany pálil jen do boční konstrukce brány. Na druhá straně se přes bránícího Kuchaře prosmýkl do vápna Hindy, křížný pokus se mezi tři tyče nevešel. Skóre nezměnila ani Gondekova střela jenž skončila nad břevnem. V 71. minutě měl gól na hlavě domácí Petr Švec, ale zblízka Bílého nepřekonal a znovu platilo otřepané fotbalové pravidlo.

Z protiútoku Kapličtí vyrovnali. Z levé strany centroval Fejtek, přetažený centr vrátil před bránu Lesňák, Meita v gólové pozici ještě míč přiťukl Filipu Štěpánkovi a přesná střela po zemi znamenala vyrovnání a pro kaplického mladíka první gól mezi dospělými – 2:2. V 79. minutě prošel přes několik hráčů Jakub Lesňák, v jasné pozici však brankáře překonat nedokázal. V samotném závěru musel zpět do hry po několika zraněných gólman Filip Schneider a ten mohl po Lesňákově kombinaci se Štěpánkem rozhodnout, ale jeho gólová střela skončila na obránci.

Po závěrečném hvizdu tak na řadu přišla penaltová loterie o bod do tabulky navíc. Ten nakonec získali Neplachovští, když se rozhodlo až v jedenácté sérii, kdy neuspěl Kaplický Daniel a bod svému týmu zajistil Jan Švec.

Sokol Neplachov – FK Spartak Kaplice 2:2 (1:1), PK 8:7

Branky: 43. vlastní (Daniel), 63. Hindy, rozh. Penalta J. Švec – 45. Urazil, 71. F. Štěpánek.

Rozhodčí: Mach – Škuthan ml., R. Granec. Bez karet. Diváci: 75.

Neplachov: M. Dvořák – Čada, Láník, M. Hruška, Svobodný, Hindy, J. Hruška, Šíma, O. Švec, O. Dvořák, Dušák. Střídali: J. Švec, Vařák, Blažek, Mohamed.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, M. Hami, Kuchař, Gondek, Daniel, Čutka, Micák, Vaniš, Urazil, Lesňák. Střídali: Jan Fejtek, F. Štěpánek, Meita, F. Bílý.

Libor Granec