„Je vidět, že na první čtyřku prostě zatím asi nemáme. Podzimní část byla v našem podání spíš slabší průměr a třeba v Roudném to byl vyloženě propadák,“ nehledá výmluvy Zbyněk Ginzel. A hodně bolavá byla i domácí porážka v derby s nováčkem ze sousedního Dolního Dvořiště (2:3).

Kouč však tvrdí, že jeho tým má velký potenciál a bude se postupně zlepšovat. „Hráči mají určitě na víc. Budujeme tým, který by se během dvou tří let měl poprat o postup do krajského přeboru, takže to chce trochu času a trpělivosti. Věřím, že výsledky se postupně dostaví,“ tvrdí.

Spartak, který na podzim táhla hlavně trojice brankář František Říha, Josef Gondek a Petr Gutheis, by měl být na jaře silnější. Z kádru totiž nikdo neodešel a měl by naopak posílit. „Máme příslib, že se z Rakouska vrátí náš odchovanec Martin Pulec a po zranění se zapojí Jakub Lesňák. Oba by měli být v sestavě hodně znát,“ informuje kaplický kormidelník.

V současné době mají jeho svěřenci ještě volno a přípravu na náročné jarní odvety zahájí ve čtvrtek 2. února. Trénovat budou třikrát týdně, v březnu pak vyrazí i na tradiční čtyřdenní soustředění do Benátek nad Jizerou. K tomu mají v plánu šest zápasů, konkrétně s Rudolfovem, Jankovem, Prachaticemi, s Benátkami nad Jizerou, s béčkem Roudného a se Suchdolem nad Lužnicí.

Na jaře se pochopitelně budou fotbalisté Spartaku snažit vylepšit své postavení v tabulce.

„Chceme skončit co nejvýš. Teď je důležité, aby se do zimní přípravy kluci zapojili v co největším počtu a vyhýbala se jim zranění,“ přeje si kaplický trenér Zbyněk Ginzel.