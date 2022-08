Od úvodních minut hosté projevovali svou nespornou kvalitu a hrálo se téměř výhradně podle jejich not, jak o tom referuje spolupracovník Deníku Libor Granec:

Už ve čtvrté minutě po faulu Fejtka na Tótha se pískala proti domácím penalta. K jejímu provedení se postavil Pavel Hezoučký, gólman Schneider stranu vystihl a přízemní ránu dokázal vyrazit na rohový kop. V deváté minutě se z levé strany protáhl do vápna Vojta, po jeho přízemním centru nastal před domácí svatyní závar, odražený míč posílal do brány hlavičkující Lafata, Schneider vytáhl hlavičku na rohový kop. Spartakovci se příliš do zakončení nedostávali. Přesto ve dvanácté minutě po přihrávce od Divokého byl v dobré palebné pozici Vaniš, střelu mu však nesedla ideálně a se střelou po zemi si gólman Tomášek v pohodě poradil.

Na druhé straně v krátkém sledu pokoušeli střelecké štěstí zakončující Martinec a po něm i Rajzl, v obou případech dokázal tvrdé rány gólman Schneider zneškodnit. První gól viděli diváci, a nebylo jich málo, v minutě šestnácté a vedení se zcela po zásluze ujal favorizovaný Olešník. Tóthovu ideální přihrávku do šestnáctky zúročil přesnou střelou na bližší tyč Pavel Hezoučký – 0:1.

Vzápětí mohli hosté přidat druhý gól a znovu to bylo po spolupráci stejných hráčů, tentokráte však v obráceném gardu. Hezoučký našel v gólové pozici Tótha, ten však gólmana Filipa Schneidera překonat nedokázal. Hosté byli i v dalších minutách o poznání lepším a fotbalovějším týmem. Netrvalo a podařilo se jim přidat druhý gól. Rohový kop zahrával Szó, přesným centrem oslovil Davida Lafatu, následoval náběh, výskok a nechytatelná hlavička nestárnoucího kanonýra – 0:2.

Ve 28. minutě střetnutí už to bylo o tři. Centr od rohového praporku poslal do vápna Hezoučký, míč se dostal až k Jakubu Martincovi, který si našel prostor ke střele a umístěnou křížnou střelou zemi přidal třetí gól hostů – 0:3.

Kapličtí mohli o několik minut později korigovat, když se z pravé strany dostal až před brankáře Daniel, pálil tvrdě na bližší tyč, Tomášek míč vyrazil. Na druhé straně pak nedlouho poté Vonášek přihrávkou z pravé strany hledal na zadní tyči Lafatu, ten skluzem poslal míč pouze do tyče. Krátce před poločasem výhoda standardní situace pro Kaplické. Po Vanišově rozehrávce našel Gutheis ve vápně Aibla, s jeho zakončením si však Tomášek poradil. A tak znovu udeřili gólově hosté. Miklík ideálně vysunul Jakuba Tótha, který svůj samostatný únik zakončil přesnou střelou – 0:4. Tímto výsledkem skončil i celý první poločas.

V úvodu toho druhého dvakrát zahrozili spartakovci. Nejprve po Fejtkově přihrávce Gutheis mířil jen do míst, kde byl připravený gólman soupeře. V 51. minutě se v nepřehledné situaci před brankou Olešníka dobře orientoval Gutheis, zakončení nebylo špatné, Tomášek však stačil zakročit pohotově nohou. V následujícím průběhu pak šance přibývaly převážně na straně favorita střetnutí. V 55. minutě se po rohovém kopu zapsal do střelecké listiny Matúš Beko – 0:5.

Vzápětí efektně zakončoval Jakub Tóth, střídajícího gólmana Bílého zachránilo břevno. Pak se mohl mezi střelce zapsat i Vrážek, po rohovém kopu na zadní tyči však nezakončoval přesně. Na začátku poslední čtvrtiny střetnutí se podruhé v zápase prosadil David Lafata. Po útoku do otevřené obrany se kanonýr dostal k odraženému míči a s jeho zkušenostmi pro něj nebylo problém míč uklidit do brány mimo brankářův dosah – 0:6.

V 73. minutě mohl potrestat chybu v rozehrávce gólmana Bílého potrestat Martinec, pálil však jen nad bránu Spartaku. Deset minut před koncem se do koncovky dostal hostující Tóth, střelu na bližší tyč Bílý vytěsnil na rohový kop. Vzápětí na druhé straně se řítil sám na branku Nikita Popov, ale střídajícího brankáře Miřátského překonat přízemní střelou nedokázal. V 85. minutě převzal Nowak míč od Bárty, přesnou kolmicí vybídl k dalšímu sólu Popova, ten se v tomto případě pokusil o kličku na vybíhajícího gólmana, ale ta mu nevyšla ideálně a ze šance nebylo nic.

Přípravné utkání skončilo zaslouženou vysokou výhrou favorita, Olešník prokázal velkou fotbalovou kvalitu.

Spartak Kaplice – FK Olešník 0:6 (0:4)

Branky: 22., 68. Lafata, 16. Hezoučký, 28. Martinec, 43. Tóth, 55. Beko. Bez karet. Rozhodčí: Bartoníčková – Bartůněk, Ernst. Diváci: 120.

Kaplice: Schneider – Aibl, T. Vávra, Kuchař, Jan Fejtek, Gutheis, Vaniš, Divoký, F. Štěpánek, Daniel, Bárta: Střídali: Nowak, Svoboda, N. Popov, F. Bílý, Lhotský, Pál, Mokoš.

Olešník: Tomášek – Vojta, Kalášek, Nohava, Rajzl, Vonášek, Szó, Hezoučký, Tóth, Martinec, Lafata. Střídali: Miklík, Vrážek, Beko, Miřátský.