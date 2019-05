Takové bylo dvaadvacáté dějství nejnižší oblastní fotbalové soutěže – I.B třídy – z pohledu výsledků týmů z Českokrumlovska.

Kaplický lídr ze svého trávníku vyprovodil výmluvnou osmičkou béčko roudenské Malše, prodloužil vítěznou šňůru už na jedenáct utkání a drží si šestibodový odstup od druhého.

V pořadí stříbrný okresní spolufavorit z Velešína měl doma daleko větší práci, když ve druhé půli otáčel výsledek proti nadšeně bojujícímu nováčkovi z Dolního Dvořiště, který ale nakonec odjel s prázdnou a na nesestupové příčky ztrácí pět bodů.

Prohospodařený závěr utkání v Sedlci napravili Zlatokorunští, kteří půltuctem vyprášili ze své tvrze Kameňák a po zaváhání Netolic se posunuli už na výborný bronzový stupínek.

Ve vítězném tažení pokračuje ve formě hrající Frymburk, jenž si před svými fandy připsal skalp nepříjemného Boršova a opět si o jedno místo polepšil, když aktuálně figuruje už na sedmé příčce.

Dokonce o dvě místa až na desátou příčku poskočili Loučovičtí po vítězné domácí přestřelce s Netolicemi.

Naprázdno v domácím prostředí vyšli pouze beznadějně poslední Hornoplánští, kteří inkasovali pětku od exúčastníka I.A ze Sedlce.

OSMIČKA OD LÍDRA

Kaplice – Roudné B 8:0 (6:0), branky: 4., 41. a 48. Urazil, 23. a 25. Lesňák, 18. Marek, 20. Divoký, 58. Daniel.

„Kluci mají chuť, poctivě trénují a ukazuje se to v zápasech. Sehráli jsme asi nejlepší první poločas na jaře a přestože Roudné nepřijelo v nijak slabé sestavě, tak jsme ho jasně předčili. I hosté chtěli hrát fotbal, také měli šance, fotbal se musel líbit,“ hodnotil spokojený kouč kaplického suveréna Bohdan Malický a ještě vypíchl: „Tentokrát pochválím Kuchaře, který nastoupil na postu distancovaného Štrbačky a zhostil se toho velice dobře. A potěšil mě i třígólový Urazil, který je zpátky tam, kde se pohyboval loni na jaře.“

Sestava Spartaku: Schneider – Kuchař, M. Hami (84. Motz), Čutka, Gondek, F. Marek, Divoký, Micák, Daniel (60. Vaniš), Urazil (60. Pál), Lesňák.

FAVORIT OTÁČEL

Velešín – Dolní Dvořiště 3:2 (1:2), branky: 19. Smolík, 62. J. Zatloukal, 70. Zimek – 25. a 27. Zeman.

Sestavy – Velešín: Kothánek – K. Zatloukal, Jirský, Šváb, Zimek, Fišer, Pomije, J. Zatloukal, Smolík (60. Severa), Grznárik, Šálek (89. Banachevič), D. Dvořiště: Posel – Kouba, Šrefl, Krenauer, Macanovič, Tesař, Kubík, Štifter, Plosz, Zeman, Kotlár.

Asistent trenéra Stanislav Kysela (Velešín): „Na podzim jsme ve Dvořišti prohráli, ale to byl úplně jiný zápas. Tam jsme měli plno tutovek a soupeř stav otočil v úplném závěru. I v odvetě jsme šli do vedení, ale jinak jsme moc šancí neměli. Byla to taková upocená převaha. Soupeř čekal na brejky a dva z nich během pár minut proměnil. Do druhého poločasu jsme ale přeházeli posty a začali soupeře přehrávat. Střelou z vápna vše propálil Zatloukal a pak se krásně z voleje po přetaženém centru z rohu trefil Zimek. Závěr jsme už kontrolovali a soupeře k ničemu nepustili. Pochválím celý tým za zvládnutou druhou půli, ale spíše bych tentokrát vyzdvihl soupeře. Dvořiště hrálo opravdu dobrý a důrazný fotbal a myslím si, že do první třídy patří.“

Trenér Štefan Bršťák (D. Dvořiště): „Odehráli jsme ve Velešíně velice dobré utkání, bohužel neodvezli si nic. První poločas jsme dokázali rychle otočit, ve druhém jsme se ale zase nedokázali chytit. Něco tam ještě bylo, ale ani velká šance Marka se už neujala. Kluci bojovali, chtěli, ale chyby nás sráží. Je to veliká škoda, určitě však ještě není nic ztracené. Všichni uděláme maximum, aby se ve Dvořišti kopala krajská soutěž i další roky. Teď se musíme soustředit na sobotní dopoledne, kdy pojedeme do Sedlce.“

TŘI VÝHRY DOMA

Zlatá Koruna – Kamenný Újezd 6:2 (2:1), branky: 23. a 89. Rychtář, 51. a 62. Ohnsorg, 7. Fuciman, 88. Zayml – 39. Kotalík, 65. Černý.

„Sehráli jsme s Kameňákem dobré utkání. Směrem dopředu to byl dokonce velice kvalitní výkon, ale i obrana hrála spolehlivě. Konečný výsledek odpovídá dění na hřišti. Soupeř má asi problémy a moc toho nepředvedl. Na naší straně byl smolařem zápasu Sláma, který makal, dostal se do několika vyložených šancí, ale bohužel mu to tam nepadlo. Naštěstí ho zastoupili záložníci Rychtář s Ohnsorgem, kteří výborný výkon okořenili i brankami,“ chválil dvougólové střelce zlatokorunský trenér Petr Gallistl a dodal: „Zmíním ještě Pavla Krále, který ve svém věku odmakal na beku celý zápas a jako prezident klubu jde bojovností příkladem. Na další zápasy se do sestavy vrátí Lacko a snad i Homer, takže by nás mělo být zase víc. Třetí místo chceme udržet a rádi bychom tedy něco přivezli i z Boršova.“

Sestava Z. Koruny: Schwarz – P. Král, T. Weinhard, Zayml, Štěpánek, Rychtář, Rapčan, Ohnsorg, Steinocher (65. J. Král), Fuciman (85. Perník), Sláma.

Frymburk – Boršov 2:0 (1:0), branky: 33. a 88. Petscher.

„Sérii vítězství jsme natáhli na pět zápasů a jsme za to velmi rádi. Věděli jsme o síle soupeře, a tak jsme začali opatrně. Hra vypadala kostrbatě a až po prvním gólu se úroveň zvedla. Na hřišti se přiostřilo a zápas byl i pro diváky atraktivnější. Do druhé půle šli hosté s tím, že výsledek minimálně zremizují. Jenomže naše zlepšená hra a výborná obrana je k ničemu nepustila, až na jednu šanci, kterou bravurně zlikvidoval brankář Vítek. Ke konci náš nejlepší hráč Petscher přidal druhý gól a bylo rozhodnuto. Tato výhra se cení,“ pobrukoval si frymburský asistent trenéra Vlastimil Mertl a ještě doplnil: „Opět jsme měli problémy se sestavou. Hráče jsem sháněl ještě dvacet minut před začátkem zápasu. Nakonec musel nastoupit i mladý Točík, který chodí ještě do základní školy, avšak musím ho za výkon hodně pochválit!“

Sestava Šumavy: Vítek – Malák (79. Nešvara), Šisler, D. Račák, R. Mertl, Točík (60. Mrazík), Fatura, Petscher, Kaňa, Budík, Rillich.

Loučovice – Netolice 4:3 (2:2), branky: 14. Dudla, 17. Tóth, 50. Žák, 89. J. Matulík – 25. a 55. Varyš, 44. Lukáš.

„V divácky atraktivním utkání se sedmi brankami jsme rychle vedli, ale do poločasu soupeř srovnal. Nehráli jsme žádné druhé housle a třetímu týmu tabulky pořádně zatápěli. Soupeř nás ve skóre vždy dotahoval. Pět minut před koncem mi ale vyšel žolík v podobě střídajícího Kuby Matulíka, který zápas rozhodl. Opět pochválím celý tým za bojovnost. V příštím kole ovšem nesmíme nic podcenit a pokusíme se urvat tři body v Roudném,“ dívá se už dopředu loučovický trenér Jiří Hošek.

Sestava Vltavanu: Hüttner – Sojka, Koutský, Ardó, Beran, Žák (80. V. Matulík), Somolík, Dudla, Fejtek (46. Šeda), Toman (86. J. Matulík), Tóth.

Horní Planá – Sedlec 1:5 (0:4), branky: 75. Boháč z penalty – 3. a 14. Pešek, 6. Zíka, 25. Koch z penalty, 81. Rýpar.

„Zase jsme dělali obrovské chyby a v obraně byl hlavně v úvodu velký průchoďák. Do druhé půle jsme udělali nějaké změny a hra se srovnala. Góly ale nedáváme ani z vyložených pozic. Vše se odvíjí od toho, že kluci netrénují a prostě to nemají v noze,“ má jasno hornoplánský trenér Karel Souček.

Sestava Smrčiny: Olšák – Trančík, Boháč (90. Kostínek), Komžák, Švábirt (46. V. Ryneš ml.), Matas (74. Kordík), Koritar, T. Dinka, Brůha, Adam Kvasnička, Bednář.