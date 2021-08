Zatímco Kaplice na půdě Vimperku rozjela ve druhé půli nevídanou kanonádu a nastřílela celkem osm gólů, z nichž se o polovinu postaral útočník Petr Gutheis, hráči Velešín ve Čkyni schytali těžký debakl. Přinášíme ohlasy

Šumavan Vimperk – Spartak Kaplice 3:8 (0:1)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Premiéra se nám vydařila. První poločas byl spíše opatrný, ale už v 10. minutě jsme se ujali vedení. Pastier utekl po lajně, zpětnou nahrávkou našel Gutheise a ten zahájil své střelecké představení. Po změně stran domácí v horku odpadli, my je přehráli fyzicky i po technické stránce, a rozpoutali jsme kanonádu.. Mrzí mě jen to, že jsme za stavu 5:1 na chvíli vypadli z koncentrace a inkasovali dva góly po hrubých chybách. Ale pak jsme zase zapnuli a přidali ještě tři trefy. Nejlepšími hráči zápasu byli Gutheis a Gondek.“

Branky: 63. Matoušek, 71. vlastní (Schneider), 72. Koloušek – 10., 55., 57. a 78. (pen.) Gutheis, 86. a 88. Kuchař, 54. Štěpánek, 67. Faltus. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Pravda – Jevčák, Čarek. Diváci: 111.

Kaplice: Schneider – Aibl (57. Štrbačka), Čutka, Gondek – Štěpánek (79. Smolen), Faltus (71. Kuchař), Janoušek, Daniel, Divoký (65. Pál) – Pastier (61. Vaniš), Gutheis.

SK Čkyně – FC Velešín 7:0 (2:0)

Stanislav Kysela, trenér Velešína: „Zápas před výbornou diváckou kulisou nám bohužel nevyšel. Ve velkém vedru se zpočátku hrál opatrný a celkem vyrovnaný fotbal. První chybu jsme udělali my, což soupeř v 15. minutě potrestal a do přestávky jsme inkasovali ještě jednou. Herně jsme na tom však nebyli o mnoho hůř a vytvořili jsme si i dvě velké šance. Mladíček Zeman však před brankářem prováhal nejvhodnější okamžik na střelu a Jirský přestřelil. Zlom po pauze přinesl třetí gól, který jsme dostali přímo z rohového kopu, když náš gólman podběhl balon. Od té doby nás Čkyně jasně přehrávala a přidala další čtyři branky. My na to nebyli schopni reagovat, navíc jsme odešli fyzicky. Chtěl bych pochválit objektivní diváky a také rozhodčí.“

Branky: 15. Pešl, 39. Rataj, 56. Schwamberger, 58. Novotný, 66. Fiedler, 79. Klose, 82. Štrobl. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Kříž – Cigáň, Hanes. Diváci: 120.

Velešín: Ottenschläger – Šváb, Jirský (85. Čulík), Zatloukal, Severa(46. Banachevič) – Zimek, Špát, Přibyl, Zeman (57. Hynšt) – Grznárik, Šálek.