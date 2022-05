Pro sedmigólový příděl si dojel do Vimperku poslední Velešín, který se už delší dobu potýká s řadou absencí a na Šumavě tentokrát navíc postrádal i oba brankáře, takže je musel zastoupit kapitán Pomije.

Spartak Kaplice –1. FC Netolice 1:2 (1:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Domácí zápas Netolicemi jsme vůbec nezvládli. Mělo to několik důvodů. Byli jsme úplně bezzubí v koncovce a na našem výkonu se také podepsal fakt, že někteří hráči před utkáním porušili životosprávu… Hosté přijeli bránit, odkopávat míče a pokoušet se vytěžit něco ze standardek. Nám se povedlo v první půli skórovat zásluhou Divokého, ale po změně stran už jsme jen marně dobývali území soupeře. Bohužel, jen po vápno, takže jsme v koncovce nebyli vůbec nebezpeční a gól bychom nedali asi ani za celý den. Hráči Netolic dokonale vytěžili z minima maximum, když dvakrát skórovali po rohových kopech. Soupeři gratuluji k zisku tří bodů, my si je nezasloužili.“

Branky: 38. Divoký – 50., 75. Rokůsek. ŽK: 2:2 (Gutheis, Daniel – J. Varyš, Raušer). Rozhodčí: Jeřábek – Petričák, Syrovátka. Diváci: 185.

Kaplice: Schneider – O. Říha (86. Lhotský), Čutka, Aibl, Kuchař (88. Nowak) – Pastier, Divoký, Gutheis, F. Štěpánek (81. Svoboda) – Daniel, Pál (46. Smolen).

Šumavan Vimperk – FC Velešín 7:0 (5:0)

Stanislav Kysela, vedoucí mužstva Velešína: „Naši hru i výsledek ovlivnil fakt, že jsme kvůli pracovním povinnostem postrádali oba brankáře, takže mezi tyče musel stoper a kapitán Pomije. Sice se snažil a leccos chytil, ale gólman to samozřejmě není. A také jsme inkasovali několik branek po nedorozumění obrany. Domácí těžili hlavně z rychlých kontrů, po nichž padla většina branek. Do přestávky jsme inkasovali pětkrát, takže bylo rozhodnuto. Druhý poločas už byl o poznání klidnější a opatrnější. My ve slepené sestavě na víc asi neměli.“

Branky: 33. a 39. Málek, 13. Formánek, 25. Chvosta, 43. Vondrášek, 49. Rod, 79. Potůček. ŽK: 0:1 (Přibyl). Rozhodčí: Talíř – Bartůněk, Křížek. Diváci: 89.

Velešín: Pomije – Hronek, Přibyl, Jirský, Řebík – Zimek, Schmidtmayer, L. Kysela, Banachevič – Mikeš (81. M. Kysela), Šálek.