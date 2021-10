Vedoucí duo krajské fotbalové I. A třídy sk. A měli v 8. kole za soupeře zástupci Českokrumlovska v této soutěži. A zápasy dopadly podle papírových předpokladů. První Roudné vyhrálo na půdě Kaplice, která prochází výsledkovou krizí, druhé Trhové Sviny zase vůbec nešetřily Velešín. Přinášíme ohlasy.

Fotbalisté Roudného (v zeleném) potvrdili v kaplici roli lídra I. A třídy sk. A a zvítězili 3:1. | Foto: Libor Granec

Spartak Kaplice – Malše Roudné 1:3 (0:1)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Střetnutí s Roudným jsme poctivě odmakali, ale na body to nestačilo. Kluky přesto musím za předvedený výkon pochválit. Jen mě mrzí, že máme další dva zraněné hráče. Už takhle tým skládáme i s pomocí béčka a dorostu, tak doufám, že se dají co nejdříve do kupy. Snad se od dobrého výkonu odpíchneme a příště jej v Netolicích korunujeme i ziskem bodů.“