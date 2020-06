Fotbalisté Kaplice ve svém třetím utkání Turnaje sedmi týmů odešli podruhé v řadě poraženi po penaltovém rozstřelu, když s Planou u Českých Budějovic, která je jejich soupeřem i v I. A třídě, hráli po devadesáti minutách nerozhodně 1:1.

Kapličtí fotbalisté (v černobílém) remizovali s Planou 1:1, ale padli na penalty. | Foto: Libor Granec

Podzimní mistrovské střetnutí na půdě soupeře skončilo dělbou bodů po remíze 1:1. Jarní přípravná odveta v rámci turnaje se odehrávala před velmi pěknou diváckou návštěvou. Na první zajímavou situaci se čekalo do minuty třinácté a hned to bylo gólovka pro domácí. Na kolmý pas bránící soupeř nedosáhl, Dan Pál díky tomu pronikl z levé strany do vápna, zpětnou přihrávkou předložil míč Ievgenu Presniakovovi, který měl před sebou prázdnou bránu, ale míč mezi tři tyče nesměrovat nedokázal. Po čtvrthodině hry mohli jít do vedení naopak hosté, ale v tutové příležitosti Schneider vychytal rychlonohého Šteyera. Vzápětí poté přečíslení pro domácí, ale nájezd tři na jednoho nedokázali dotáhnout do zdárného konce. Hrálo se ve slušném tempu. V devatenácté minutě po Pálově přihrávce byl v dobré pozici znovu Presniakov, zblízka míč nedokázal dostat za záda gólmana Jakuba Hotového.