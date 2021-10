Ve skupině A si tři body připsala Kaplice, jež zvítězila na hřišti posledních Netolic. Velešín naopak v souboji týmů ze suterénu tabulky doma podlehl Vimperku, patří mu předposlední příčka a jeho manko na týmy před ním začíná narůstat.

1. FC Netolice – Spartak Kaplice 1:3 (0:2)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „K utkání v Netolicích jsme museli opět povolat kluky z béčka, jelikož máme stále hodně zraněných hráčů. A pochválit musím především Petra Januru, který i ve svém věku předvedl, že by byl v této soutěži stále velmi platný. A uznání patří rovněž Tomáši Vávrovi, jenž také svým výkonem nezaostával. Nakonec jsme si odvezli tři povinné body, i když to kluky asi bolelo, čímž mám na mysli tvrdou hru soupeře. Teď se musíme dát zdravotně do pořádku a připravit se na Prachatice, abychom potvrdili body zvenku.“

Branky: 46. Rokůsek – 1., 60. Pastier, 45. Daniel. ŽK: 2:4 (Plojhar, Rokůsek – Divoký, Faltus, J. Smolen, Vaniš). Rozhodčí: Landík – Pravda, Heinzl. Diváci: 75.

Kaplice: Schneider – Aibl, Janoušek, Kuchař, Gondek (57. T. Vávra) - Štrbačka (65. Vaniš), Faltus, Divoký, Daniel - Janura (81. J. Smolen), Pastier (77. F. Štěpánek).

FC Velešín – Šumavan Vimperk 0:4 (0:1)

Stanislav Kysela, trenér Velešína: „Ač to podle výsledku nevypadá, hrálo se vyrovnané utkání. V první šanci se ocitl Zimek, ale hostující brankář mu střelu chytil. Pak třikrát zakončoval Přibyl, bohužel se stejným efektem. Uhodilo tak na druhé straně a Vimperk se po nepříliš prudké střele zpoza vápna ujal v deváté minutě vedení. Po obrátce jsme chtěli s nepříznivým vývojem něco udělat a tlačili jsme se dopředu. Vyrovnání měl na noze Špát, ale střílel těsně vedle. S přibývajícím časem jsme stále více otevírali hru, čehož nakonec hosté v závěru využili a trestali nás po rychlém přečíslení. Je to škoda, na body asi bylo, ale chybí nám potenciál směrem dopředu. Nedáváme góly a pak ve snaze zlomit vývoj zapomínáme bránit a inkasujeme. Nyní nás čeká těžké utkání v Mirovicích.“

Branky: 9. Frček, 72. Vondrášek, 83. Málek, 88. Chvosta. ŽK: 3:2 (Šálek, Zimek, Pomije – Sedláček, Vintr). Rozhodčí: Náprava – Šťastný, Cigáň. Diváci: 65.

Velešín: Čulík – Vaclík, Zimek, Přibyl – Zatloukal, Pomije – Šváb (82. Zeman), Špát (85. Bartizal), Fišer – Šálek, Mikeš (46. Banachevič).