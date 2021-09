Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Do Nové Vsi jsme jeli s respektem, neboť soupeř vede tabulku a ještě neprohrál. Ale ten respekt byl tak velký, že jsme inkasovali už v páté minutě. Domácí byli po celý první poločas lepší. Do druhé půle jsme udělali pár změn a začali jsme dobře. Protivníka jsme zatlačili, ale paradoxně jsme v té době inkasovali druhý gól od střelecky výborně disponovaného Markese, což byl rozhodující moment. Nová Ves pak přidala ještě další dva góly a zaslouženě zvítězila.“

Branky: 5., 62. a 69. Markes, 88. Fatura. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Kříž ml. – Boček, Valeš. Diváci: 100.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Aibl, Gondek, Daniel (46. Pastier) – Kuchař (76. O. Říha), Faltus (46. Gutheis), Vaniš, Divoký – F. Štěpánek (83. Beránek), Pál (69. Koubek)

FC Velešín – Tatran Prachatice B 0:1 (0:0)

Stanislav Kysela, trenér Velešína: „Od začátku se hrálo vyrovnané utkání s minimem šancí na obou stranách. Do té první jsme se dostali my, když Zimek rychle zatáhl balon, ale finální přihrávka na Šálka nebyla přesná. Pak šel Šálek z brejku sám na branku, ale hostující gólman stačil jeho střelu nohou vykopnout. Jednu příležitost měli i hosté, ale také ji neproměnili. V podobném duchu se nesl také druhý poločas. Hodně se bojovalo a nebezpečných situací před brankami bylo pomálu. Rozhodnutí přišlo v 64. minutě, kdy se dva naši hráči nedomluvili a srazili se, hosté z této situace podnikli rychlý brejk a ten proměnili. Ke konci jsme Prachatice zatlačili, měli jsme i sérii rohových kopů, ale vyrovnat se nám už nepovedlo. Škoda, protože remíza by byla spravedlivější. Byl to zápas o jednom gólu, a ten bohužel vstřelili hosté.“

Branka: 64. Wagner. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Leiš – Tauber, Tomň. Diváci: 70.

Velešín: Ottenschläger – Vaclík (86. Schmidtmayer), Přibyl, Šváb – Zatloukal, Pomije – Zimek, Špát (78. Kučera), Jirský – Grznárik, Šálek.