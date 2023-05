/FOTOGALERIE/ Fotbalová I.A třída přinesla na Českokrumlovsko tři body. Brala je Kaplice po výhře nad posledními Netolicemi. Dolní Dvořiště trápilo lídra, ale bod si neveze a musí dál bojovat o záchranu.

Fotbalová I.A třída: Kaplice - Netolice. | Foto: Libor Granec

Mirovice - Doní Dvořiště 3:0 (1:0)

Branky: 24. Převrátil Jakub, 90. Císař Jan, 92. Převrátil Jakub.

"Do Mirovic jsme jeli bez velké opory v bráně Jirkala. Tichý má stopku, Doucha je zraněn a Micák potřeboval odpočinek kvůli vleklému zranění. I tak jsme ale nejeli do Mirovic jen na výlet. Chtěli jsme urvat alespoň bod, i když jsme si byli vědomi síly domácích. V klidu mohu říct, že jsme určitě nebyli horším týmem. Kluci makali, bojovali, chtěli uspět. Nevyšlo to. Domácí nás nakonec zlomili až v samém závěru, kdy jsme hráli vabank a chtěli srovnat. Kluky musím opravdu pochválit. Do branky musel opět Kubík. A opět ukázal, že máme variantu v případě když máme mimo Míru Jirkala. Nad čím se musím ale pozastavit, je výkon pana rozhodčího. Nevím, jestli to bylo schválně, nebo to byl neum. Ale jedete přes celý kraj na fotbal a ve finále se někdo bojí, aby náhodou Dolní Dvořiště neodvezlo nějaký bod. To je smutné. Bohužel. Teď nás čekají zápasy, ve kterých věřím, že uděláme důležité kroky k záchraně," hodnotil utkání na hřišti lídra tabulky trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák.

Kaplice - Netolice 4:0 (2:0)

Branky: 27. Daniel Robert, 45. Říha František, 62. Smolen Jan, 67. Pulec Martin.

"Domácí zápas s Netolicemi jsme zvládli na jedničku. Po celé utkání jsme byli lepší, drželi balon, kombinovali a do zahuštěné obrany soupeře dali pěkné branky. Snad se mi někteří hráči uzdraví, abych nemusel stále improvizovat v sestavě. Děkuji fanouškům, kteří nás i v tak nevlídném počasí přišli povzbudit," komentoval výhru kaplický trenér Zbyněk Ginzel.