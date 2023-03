/FOTOGALERIE, VIDEO/ První jarní kolo má za sebou A skupiny fotbalové I.A třídy. Hned na úvod si Kapličtí přivezli výborné tři body ze Čkyně, fotbalisté Dolního Dvořiště se museli doma spokojit s remízou.

Fotbalová A třída Čkyně - Kaplice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

V tabulce si v jejím středu Kapličtí polepšili a mohou hrát více v klidu. Dolní Dvořiště zůstává „ve stavu ohrožení“, ale týmy ze spodku tabulky moc bodů také nenasbíraly. Jak viděli trenéři týmů z Českokrumlovska víkendové kolo?

Dolní Dvořiště – Kamenný Újezd 1:1 (0:1)

Branky: 68. P. Micák – 20. A. Černý.

„Po dlouhé pauza nás čekal soupeř, kterého nemáme vůbec v oblibě. Chtěli jsme vyhrát. Vrátit jim podzimní porážku, ale ukázalo se, že remíza je nakonec spravedlivá. Kameňák byl lepší první půli, kdy jsme hráli opravdu špatně. Druhý poločas už byl z naší strany lepší. Vytvářeli jsme si šance, srovnali krok. Mohli jsme i strhnout vedení na svojí stranu, ale to i hosté. Takže jak říkám, remíza pro oba spravedlivá. Za zápas musím pochválit Micáka, hrál opravdu výborně a zasloužil se i o vyrovnávací trefu,“ hodnotil utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák a doplnil: „Teď se musíme připravit na favorita soutěže, Roudné. Tam nemáme co ztratit. Ale věřím, že domácí potrápíme a jsme schopni odvézt si minimálně bod.“

SK Čkyně – Spartak Soběslav 1:4 (0:1)

Branky: 70. G. Bujok – 5. (11) a 47. (PK) J. Divoký, 56. J. Lesňák, 76. R. Daniel.

„K prvnímu jarnímu duelu jsme zajížděli na hřiště nevyzpytatelné Čkyně. Tam nikdy nevíte, co vás čeká. První poločas jsme hráli hrozně špatně, i když jsme od 5. minuty vedli gólem z penalty. Soupeř však měl snad dvacet standardek a my dělali chyby po každém dotyku s balonem. O přestávce jsme s asistentem Tomášem Vávrou zvedli v kabině hlas a bylo to znát. Kluci se semkli a druhý poločas jsme zvládli na výbornou a odvezli si tři body,“ komentoval utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel a doplnil: „Mrzí mě zranění sedmnáctiletého Tomáše Nowaka, kdy na něho naskočil soupeř a zlomil mu klíční kost. Bylo to v 88. minutě za stavu 1:4. Myslím si, že by k sobě měli mít hráči více úcty, aby takové zbytečné úrazy vymizely. Tome, přeji brzké uzdravené a rychlý návrat na hřiště.“