Kaplice si připsala čtvrtou porážku v řadě, když v souboji se Čkyní přišla o všechny body v 89. minutě a v tabulce klesla na desátou příčku. Ještě hůř je na tom Velešín, který si z Plané u Českých Budějovic přivezl osmigólovou nadílku a je s jedinou výhrou předposlední. V dalším kole je na programu derby, v němž Velešín v neděli 26. září hostí Kaplici (14).

Spartak Kaplice – SK Čkyně 1:2 0:1)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Po třech porážkách za sebou jsme v zápase se Čkyní chtěli a potřebovali uspět a naplno bodovat. Ale opět jsme to nezvládli. Na hráčích byla vidět snaha neúspěšnou sérii zlomit, ale je to křečovité a až příliš bojovné. Bohužel, z našeho herního projevu se vytratila fotbalovost a klid na míči. Fotbal je o chybách a my je soupeři vždy naservírujeme jak na stříbrném podnose. Čkyně chtěla víc vyhrát, a to rozhodlo.“

Branky: 76. Vaniš – 20. Fiedler, 89. Rataj. ŽK: 0:4. Rozhodčí: Průchová – Novotný, Frantík. Diváci: 168.

Kaplice: Schneider – Aibl (76. Štrbačka), Janoušek (76. Pál), Kuchař, Gonde – Vaniš, Faltus, Divoký (63. Daniel), F. Štěpánek – Pastier (63. J. Smolen), Gutheis.

SK Planá – FC Velešín 8:0 (4:0)

Stanislav Kysela, trenér Velešína: „Utkání jsme nezvládli především po taktické stránce. Hráče jsme upozorňovali na rychlé domácí útočníky, kteří těží z brejků, ale marně. V první půli jsme inkasovali čtyřikrát, ale nepoučili jsme se z toho, takže se to po změně stran opakovalo. V poli byla hra opticky vyrovnaná, ale Planá dala šest gólů právě z bleskových kontrů, zbylé dva padly hlavou, jeden z centru, druhý po rohovém kopu.“

Branky: 22., 35., 38. a 59. Šteyer, 43. Carda, 52. Kitzler, 68. Plojhar, 86. Pešek. Bez karet. Rozhodčí: Šťastný – Valeš, Náprava. Diváci: 100.

Velešín: Čulík – Šváb, Přibyl, Zimek – Zatloukal, Pomije – Grznárik, Šálek, Fišer – Smolík (85. M. Kysela), Kučera(72. L. Kysela).