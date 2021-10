Fotbalisté Kaplice, zdá se, už zažehnali chvilkovou krizi spojenou s početnou marodkou a připsali si již třetí výhru v řadě, která je posunula na sedmou příčku tabulky.

Naopak až na dno naopak dopadl po další porážce Velešín, který tentokrát doma nestačil na Vodňany a je jasné, že pokud chce pomýšlet na záchranu, bude muset na jaře opravdu výrazně přidat.

SK Planá – Spartak Kaplice 1:2 (0:2)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „V Plané byl k vidění zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme byli lepší, už ve druhé minutě nás poslal do vedení Daniel a v osmnácté přidal druhou trefu Janura. Měli jsme i další šance a mohli jsme dát ještě minimálně dva góly. Po změně stran nás Planá zatlačila, po hodině hry se jí podařilo snížit a hodně nebezpečná byla hlavně ze standardních situací. Ale dokázali jsme to ustát a získat cenné tři body. Musím kluky pochválit za bojovnost a odhodlání uspět.“

Branky: 63. Kořínek – 2. Daniel, 18. Janura. ŽK: 3:2 (O. Hotový, Kitzler, Kořínek – Janura, Divoký). Rozhodčí: Valeš – R. Šťastný, Seid. Diváci: 80.

Kaplice: Schneider – Aibl, Čutka (30. F. Štěpánek, 89. Gutheis), T. Vávra, Kuchař – Daniel, Janoušek, Divoký, Vaniš – Janura, Pastier.

FC Velešín – FK Vodňany 0:3 (0:1)

Stanislav Kysela, trenér Velešína: „Hrál se fotbal spíše průměrné úrovně s řadou nepřesností na obou stranách. Do první šance jsme se po pohledné akci dostali my, když Šálek patičkou uvolnil mezi obránci Přibyla, ale ten zblízka netrefil branku. Pak se pokračovalo bez větších příležitostí. Skóre se poprvé měnilo až těsně pře přestávkou po nenápadné akci, kdy se jeden z hostujících hráčů na hranici vápna otočil kolem našeho beka a nepříliš prudkou střelou překvapil našeho brankáře. Po změně stran se pokračovalo v podobném duchu a příležitostí bylo pomálu. Zahrozil pouze Šálek, který se dostal po levé straně do samostatného úniku, ale přestřelil. Utkání nakonec rozhodly dvě penalty ve prospěch soupeře. Z mého pohledu to byly spíše takové fauly nefauly, obě situace se navíc odehrály na hranici velkého vápna. Nám už se poté nepovedlo ani snížit. Ztratili jsme další body, což je škoda, protože hosté sice byli o něco víc na míči, ale jinak to byl vyrovnaný duel. Do konce podzimu nás čekají ještě dva zápasy a uvidíme, zda se nám povede nějaké body uhrát, protože teď jedeme na půdu druhých Semic a pak máme doma Novou Ves.“

Branky: 41. Volmut, 58. Lorenc (pen.), 84. Píša (pen.). ŽK: 2:3 (Vaclík, Smolík – Volmut, Píša, Benedikt). Rozhodčí: Pečenka – Boček, Kříž. Diváci: 50.

Velešín: Ottenschläger – Vaclík (46. Banachevič), Zatloukal, Pomije, Zimek – Šváb, Přibyl, Špát, Fišer – Šálek, Smolík (83. L. Kysela).