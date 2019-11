Šumavan Vimperk – Spartak Kaplice 3:1 (0:1)

Bohdan Malický, trenér Spartaku Kaplice (6. místo): „K vidění byl zápas dvou rozdílných poločasů. My do něj vstoupili sebevědomě, byli jsme lepší a soupeře nepustili do žádného zakončení. Naopak, sami jsme si vytvořili poměrně dost šancí, z nichž jsme však pohříchu proměnili pouze jedinou zásluhou Divokého v 10. minutě. Ve druhé půle jsme chtěli v aktivní hře pokračovat, to se nám však nepovedlo. Začali jsme hlídat výsledek, zbytečně jsme přenechali iniciativu soupeři a po hrubých chybách defenzivy jsme třikrát inkasovali. V závěru jsme sice měli ještě tři gólovky, ale ty už jsme neproměnili.“

Branky: 71. Chvosta, 73. Vondrášek (pen.), 76. Šíp - 10. Divoký.

Rozhodčí: Tůma - Talíř, Frček. ŽK: 2:1. Diváci: 125.

SK Lhenice – FC Velešín 3:3 (3:2)

František Jaroš, trenér FC Velešín (9.): „Úvodních zhruba dvacet minut jsme předváděli snad nejhorší fotbal této sezony. Naši hráči se již asi viděli na dokopné. Nedařilo se nám vůbec nic a když domácí zvýšili v 37. minutě na 3:1, nikdo by na nás nevsadil. Ve 42. minutě se nám však podařilo pěknou hlavičkou Pomijeho snížit, a to byl signál, že utkání ještě není ztracené. Ve druhém poločase byla hra již vyrovnaná a nám se v 69. minutě povedlo dorovnat i skóre po trefě Špáta. Lhenice již žádnou šanci neproměnily a vítěznou branku jsme nakonec mohli vstřelit my. Po rychlém protiútoku šli tři naši hráči na jednoho obránce, ale výbornou příležitost trestuhodně zahodili. Pro soupeře by to bylo kruté, ale my jsme něco podobného zažili před týdnem, když jsme inkasovali v 90. minutě. Výborný výkon podali všichni tři rozhodčí.“

Branky: 16. Funda, 27. Ryšánek, 37. Mahák - 24. Šváb, 42. Pomyje, 69. Špát.

Rozhodčí: Talíř - Tůma, Ambrožová. ŽK: 2:4. Diváci: 55.

I. A třída mužů sk. A - po podzimu

1. Trhové Sviny⋌ 13 9 4 0 33:17 31

2. Roudné⋌ 13 9 2 2 38:16 29

3. Semice⋌ 13 9 2 2 39:21 29

4. Planá⋌ 13 7 2 4 30:19 23

5. Prachatice⋌ 13 7 2 4 29:24 23

6. Kaplice⋌ 13 5 4 4 27:21 19

7. Vodňany⋌ 13 4 4 5 30:32 16

8. Vimperk⋌ 13 4 4 5 16:19 16

9. Velešín⋌ 13 4 3 6 23:34 15

10. Nová Ves⋌ 13 4 2 7 21:29 14

11. Lhenice⋌ 13 2 5 6 17:26 11

12. Čtyř Dvory⋌ 13 2 5 6 27:38 11

13. Sousedovice⋌ 13 3 1 9 19:27 10

14. Olešnice⋌ 13 1 2 10 17:43 5